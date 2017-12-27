Взрыв прогремел в магазине Санкт-Петербурга, есть пострадавшие

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв неустановленного устройства произошел сегодня вечером в магазине "Перекресток" одного из торговых центров в северной части Санкт-Петербурга, сообщают российские информагентства.

По данным СМИ, которые ссылаются на очевидцев происшествия, пострадали около 10 человек, информации о силе взрыва нет. Сотрудники МЧС эвакуировали посетителей из здания торгового центра, сообщив, что в результате взрыва возгорания не произошло. На месте происшествия работают оперативники.-0-