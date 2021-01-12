В Минске возложили цветы к памятнику Владимиру Мулявину

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония возложения венков к памятнику народному артисту СССР Владимиру Мулявину состоялась сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 80-летие со дня рождения великого маэстро мы собрались, чтобы еще раз вспомнить, как много он значит для разных поколений как в России, так и Беларуси, - сказал старший советник посольства России в Беларуси Игорь Гиренко. - Родившись на Урале, Владимир Георгиевич посвятил всю свою жизнь творчеству, связанному с белорусской землей. Здесь он черпал вдохновение, был влюблен в историю и культурные традиции, что позволило ему создать шедевры песенного творчества, которые вошли не только в нашу сокровищницу, но и сокровищницу мировой культуры. Вечная память и низкий поклон".

Возложение цветов к памятнику прошло на бульваре Мулявина. В церемонии приняли участие родственники и друзья артиста, коллективы Белорусской государственной филармонии и Белорусского государственного ансамбля "Песняры". Во время встречи прозвучали записи песен в исполнении Владимира Мулявина и "Песняров". Ведущей мероприятия стала музыковед Ольга Брилон.

Со словами признательности выступила старшая дочь артиста Марина Мулявина. "Вот уже 18 лет как нет папы. Если каждые два года у "Песняров" менялась программа, то представьте, сколько еще программ предстояло бы нам услышать? - обратила она внимание. - Сегодня хочу поблагодарить папу за то, что живу и воспитываю прекрасных детей, его внуков и правнуков, за возможность слушать прекрасную музыку. Я хочу выразить слова признательности всем, кто стоял с ним на сцене, кто поддерживал его в трудные минуты и моменты радости. Я счастлива, что сегодня делается много проектов, и уверена, что впереди еще много всего".

Как отметил генеральный директор Белгосфилармонии Александр Никита, Владимир Мулявин обладал невероятной, потрясающей энергетикой, которой заряжаются и сейчас многие поколения. "Осмысливая каждое слово в творчестве музыканта, я понимаю, что это послание на века. Память об артисте живет и по сей день", - подчеркнул он.

Владимира Мулявина, легенды белорусской музыки, не стало 26 января 2003 года. Устроившись на работу в Белорусскую филармонию, он связал жизнь с Беларусью и ее песнями. Народное творчество в обработке музыканта, композиции на стихи классиков белорусской литературы и песни советских авторов первой величины в исполнении "Песняров" стали популярными далеко за пределами СССР. Песняр удостоен звания народного артиста Беларуси и СССР, награжден орденом Франциска Скорины, неоднократно становился лауреатом многочисленных конкурсов и фестивалей.-0-

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