ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 12 января 2021
Минск Сплошная облачность -3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:15 Доллар и российский рубль на торгах 12 января подорожали, евро подешевел Экономика
13:02 Скончался митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси Общество
12:52 Горпоселок Воропаево в Поставском районе может быть старше более чем на 240 лет Регионы
12:48 Владимир Мулявин стал настоящим творцом и создал бренд культуры Беларуси - Маркевич Культура
12:47 В Гомеле вынесен приговор за надругательство над государственным флагом Происшествия
12:31 Суд вынес приговор жителю Слуцка, разбросавшему шурупы у здания РОВД Происшествия
12:20 Более Br111,8 млн планируют направить на реализацию инвестпрограммы Брестской области в 2021 году Регионы
12:20 Двое мужчин похитили из квартиры пожилого минчанина крупную сумму денег Происшествия
12:16 Арина Соболенко стала первой финалисткой турнира в Абу-Даби Спорт
12:02 Госстандарт назвал победителей конкурса лучших товаров Беларуси в 2020 году Экономика
12:01 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9 В мире
11:59 Снежный покров будет увеличиваться и защитит озимые от усиления морозов - Белгидромет Общество
11:58 В Минске завершено расследование дела в отношении участника беспорядков в августе Происшествия
11:49 Турчанка с поддельным паспортом задержана в минском аэропорту Происшествия
11:48 Снег и до -8°С ожидается в Беларуси 13 января Общество
11:46 В Беларуси выбрали лучших пишущих о науке журналистов Общество
11:42 Пожилой мужчина погиб при пожаре в Борисове Происшествия
11:39 Житель Борисовского района обворовывал своих односельчан Происшествия
11:38 В Солигорске у жителей 3 многоквартирных домов временно отсутствовало тепло и горячая вода Регионы
11:35 В Вашингтоне ввели режим ЧС перед инаугурацией Байдена В мире
11:27 Солигорчанин нашел чужую карточку и решил испытать удачу в игровом клубе Происшествия
11:27 Белорусские нотариусы в 2021 году проведут пять акций по бесплатному консультированию Общество
11:25 Беларусь в январе-ноябре 2020 года снизила экспорт товаров и услуг на 12,8% до $33,3 млрд Экономика
11:21 Житель Зельвенского района ночью похитил со склада около 3 т ячменя Происшествия
11:15 Планы в промышленности, лизинг, работа в России и ответ на бандитские санкции - Лукашенко принял с докладом Назарова и Пархомчика Президент
11:12 В России за сутки выявили 22 934 случая заражения COVID-19 В мире
11:09 Мингорсуд приговорил обвиняемую в убийстве новорожденного ребенка к 19 годам колонии Происшествия
11:08 Водитель грузовика пытался ввезти в Беларусь более 1 тыс. упаковок нетабачной жевательной смеси Происшествия
11:06 Жители Камчатки заметили в небе над полуостровом метеорит В мире
11:04 В Брестской области пятые сутки разыскивают пропавшего 16-летнего парня Происшествия
Все новости
Все новости
Культура
12 января 2021, 12:48

Владимир Мулявин стал настоящим творцом и создал бренд культуры Беларуси - Маркевич

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Мулявин создал бренд культуры Беларуси - государственный ансамбль "Песняры". Такое мнение высказал министр культуры Анатолий Маркевич во время церемонии возложения венков к памятнику народному артисту СССР Владимиру Мулявину в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Владимир Мулявин стал настоящим творцом и создал бренд культуры Беларуси - государственный ансамбль "Песняры", благодаря которому о нашем крае узнал весь мир. Для белорусов их произведения стали народными песнями, которые позволяют разделять радость и поддерживать настроение в минуты скорби. Владимир Георгиевич научил нас гордиться тем, что мы белорусы, народ, который имеет тысячелетнюю историю и величайшее наследие", - сказал Анатолий Маркевич.

Анатолий Маркевич
Анатолий Маркевич

Как отметил министр культуры, сегодняшнее событие знаменательно для всей страны. "В день 80-летия со дня рождения музыканта мы в очередной раз отдаем дань уважения и признательности знаменитому сыну белорусской земли. Вряд ли его родители думали, что очень талантливый мальчик в будущем положит начало новой эре в культурах Беларуси и России. Родившись в далеком Свердловске, в 1963 году он оказался в Минске и связал жизненный путь именно с нашей прекрасной белорусской землей", - отметил он.

"Так случилось, что 18 лет назад Владимир Георгиевич ушел от нас, но осталось любимое детище - ансамбль "Песняры", песни, исполненные им самим. Он жил как творил и пел - вдохновенно, проникновенно, не скрывая впечатлений и чувств. Сегодня, в день рождения Мулявина, у памятников в Беларуси и России будут возложены цветы как символ и дань уважения легендарному человеку. Я хочу всех призвать чтить память о великом песняре белорусского народа", - заключил Анатолий Маркевич.

Возложение цветов к памятнику прошло на бульваре Мулявина. В церемонии приняли участие родственники и друзья артиста, старший советник посольства России в Беларуси Игорь Гиренко, коллективы Белгосфилармонии и Белорусского государственного ансамбля "Песняры". Во время встречи прозвучали записи песен в исполнении Владимира Мулявина и "Песняров". Ведущей мероприятия стала музыковед Ольга Брилон.

Старшая дочь Марина Мулявина
Старшая дочь Марина Мулявина

Сын Валерий Мулявин и дочь Ольга Мулявина
Сын Валерий Мулявин и дочь Ольга Мулявина

Владимира Мулявина, легенды белорусской музыки, не стало 26 января 2003 года. Устроившись на работу в Белорусскую филармонию, он связал жизнь с Беларусью и ее песнями. Народное творчество в обработке музыканта, композиции на стихи классиков белорусской литературы и песни советских авторов первой величины в исполнении "Песняров" стали популярными далеко за пределами СССР. Песняр удостоен звания народного артиста Беларуси и СССР, награжден орденом Франциска Скорины, неоднократно становился лауреатом многочисленных конкурсов и фестивалей.-0-

Музей истории театральной и музыкальной культуры приглашает на экспозицию о Владимире Мулявине

Национальная библиотека подготовила выставку о жизни и творчестве Владимира Мулявина

Фото Павла Орловского

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Маркевич церемония
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Фото из социальных сетей Белорусский музыкальный театр приглашает любителей оперетты и мюзикла на свое 50-летие
Фото НББ Национальная библиотека подготовила выставку о жизни и творчестве Владимира Мулявина
Фото Театра эстрады Творческие студии Театра эстрады проводят дополнительный набор
Фото из архива Раймонду Паулсу исполняется 85 лет
Фото из архива ДОСЬЕ: К 80-летию народного артиста Беларуси и СССР Владимира Мулявина
Художественный руководитель ансамбля "Песняры" Владимир Мулявин на репетиции, 1977 год Музей истории театральной и музыкальной культуры приглашает на экспозицию о Владимире Мулявине
Главное
Юрий Назаров, Александр Лукашенко и Петр Пархомчик Планы в промышленности, лизинг, работа в России и ответ на бандитские санкции - Лукашенко принял с докладом Назарова и Пархомчика
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1792 пациента с COVID-19, выписаны 1300
Соцподдержка, медицина и налоги - какие предложения поступают через сайт Всебелорусского народного собрания
АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Рождественские цены на квартиры в Минске и выгода онлайн-бронирования – 1 000 рублей!
Топ-новости
Золотой запас Беларуси за 2020 год вырос на 1 т до 43,2 т
Госстандарт назвал победителей конкурса лучших товаров Беларуси в 2020 году
Об антикризисной роли Всебелорусского народного собрания - комментарий
Скончался митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси
Владимир Мулявин стал настоящим творцом и создал бренд культуры Беларуси - Маркевич
Белорусские нотариусы в 2021 году проведут пять акций по бесплатному консультированию
Снежный покров будет увеличиваться и защитит озимые от усиления морозов - Белгидромет
В Беларуси выбрали лучших пишущих о науке журналистов
Арина Соболенко стала первой финалисткой турнира в Абу-Даби
Информационную систему маркировки товаров создадут в Беларуси
Горпоселок Воропаево в Поставском районе может быть старше более чем на 240 лет
Доллар и российский рубль на торгах 12 января подорожали, евро подешевел
В Беларуси вводят новые подходы к обеспечению метеоинформацией
Заболеваемость COVID-19 ниже прогноза, некоторые медучреждения переходят к обычному режиму
Дмитрий Рузанов назначен директором РНПЦ медтехнологий
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.