Владимир Мулявин стал настоящим творцом и создал бренд культуры Беларуси - Маркевич

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Мулявин создал бренд культуры Беларуси - государственный ансамбль "Песняры". Такое мнение высказал министр культуры Анатолий Маркевич во время церемонии возложения венков к памятнику народному артисту СССР Владимиру Мулявину в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Владимир Мулявин стал настоящим творцом и создал бренд культуры Беларуси - государственный ансамбль "Песняры", благодаря которому о нашем крае узнал весь мир. Для белорусов их произведения стали народными песнями, которые позволяют разделять радость и поддерживать настроение в минуты скорби. Владимир Георгиевич научил нас гордиться тем, что мы белорусы, народ, который имеет тысячелетнюю историю и величайшее наследие", - сказал Анатолий Маркевич.

Анатолий Маркевич

Как отметил министр культуры, сегодняшнее событие знаменательно для всей страны. "В день 80-летия со дня рождения музыканта мы в очередной раз отдаем дань уважения и признательности знаменитому сыну белорусской земли. Вряд ли его родители думали, что очень талантливый мальчик в будущем положит начало новой эре в культурах Беларуси и России. Родившись в далеком Свердловске, в 1963 году он оказался в Минске и связал жизненный путь именно с нашей прекрасной белорусской землей", - отметил он.

"Так случилось, что 18 лет назад Владимир Георгиевич ушел от нас, но осталось любимое детище - ансамбль "Песняры", песни, исполненные им самим. Он жил как творил и пел - вдохновенно, проникновенно, не скрывая впечатлений и чувств. Сегодня, в день рождения Мулявина, у памятников в Беларуси и России будут возложены цветы как символ и дань уважения легендарному человеку. Я хочу всех призвать чтить память о великом песняре белорусского народа", - заключил Анатолий Маркевич.

Возложение цветов к памятнику прошло на бульваре Мулявина. В церемонии приняли участие родственники и друзья артиста, старший советник посольства России в Беларуси Игорь Гиренко, коллективы Белгосфилармонии и Белорусского государственного ансамбля "Песняры". Во время встречи прозвучали записи песен в исполнении Владимира Мулявина и "Песняров". Ведущей мероприятия стала музыковед Ольга Брилон.

Старшая дочь Марина Мулявина

Сын Валерий Мулявин и дочь Ольга Мулявина

Владимира Мулявина, легенды белорусской музыки, не стало 26 января 2003 года. Устроившись на работу в Белорусскую филармонию, он связал жизнь с Беларусью и ее песнями. Народное творчество в обработке музыканта, композиции на стихи классиков белорусской литературы и песни советских авторов первой величины в исполнении "Песняров" стали популярными далеко за пределами СССР. Песняр удостоен звания народного артиста Беларуси и СССР, награжден орденом Франциска Скорины, неоднократно становился лауреатом многочисленных конкурсов и фестивалей.-0-

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