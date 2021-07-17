В Витебске состоялся первый день конкурса исполнителей эстрадной песни

17 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Первый тур XXX международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021" прошел на "Славянском базаре", передает корреспондент БЕЛТА.

Живым звуком, настоящими эмоциями, артистизмом, мощной харизмой каждого исполнителя был наполнен первый конкурсный день. Молодые артисты представили на суд жюри и зрителей мировые хиты самых известных исполнителей. И с этим испытанием все справились успешно.

Кроме того, что артистам пришлось выложиться на все сто и показать потрясающий вокал, они также держали экзамен перед ведущими и зрителями. Например, белоруса Даниила Мышковца попросили составить топ-3 лучших песен для душевного исполнения на природе у костра с компанией друзей. Молодой человек предпочел белорусские композиции. Россиянину Эмилю Кадырову пришлось доказывать, что он филигранно играет на гитаре, и темпераментный брюнет с легкостью исполнил испанские ритмы. Но труднее всех пришлось вокалистке из Эквадора Ванне: ей представили на опознание древнюю стиральную и гладильную доску с прялкой, в которых девушка признала музыкальный инструмент и моноцикл или составную часть фонтана. Впрочем, каверзные вопросы конферансье не застали участников врасплох, и они проявили не только свои песенные таланты, но и юмор, интеллект и находчивость.

Всего 14 молодых певцов из разных стран выступили в этот вечер на сцене Летнего амфитеатра. Темпераментные, задорные, поражающие голосами в самое сердце. Мнения зрительного зала и жюри о фаворитах первого тура явно разделились, но еще не все потеряно, впереди вокалистов ждет второй тур, где им предстоит спеть песню на одном из славянских языков.

Расстановка сил после первого тура получилась такой. Лидерами стали представительницы Казахстана Рухия и Сербии Ирина Арсениевич. Даниил Мышковец пока занимает третью позицию, уступая украинке Ренате Штифель. Молодому человеку предстоит собраться с духом и показать свой максимум завтра.-0-