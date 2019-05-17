ZENA выступит в финале "Евровидения" под 19 номером

17 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Определен порядок выступления стран в финале международного конкурса песни "Евровидение-2019", сообщает корреспондент БЕЛТА.
1. Мальта - Микела. Песня "Chameleon".
2. Албания - Йонида Маличи. Песня - "Ktheju tokës".
3. Чехия - Lake Malawi. Песня "Friend of a Friend".
4. Германия - S!sters. Песня "Sister".
5. Россия - Сергей Лазарев. Песня "Scream".
6. Дания - Leonora. Песня "Love Is Forever".
7. Сан-Марино - Серхат. Песня "Say Na Na Na".
8. Северная Македония - Тамара Тодевска. Песня "Proud".
9. Швеция - Джон Лундвик. Песня "Too Late for Love".
10. Словения - Зала Краль и Гашпер Шантл. Песня "Sebi".
11. Кипр - Тамта. Песня "Replay".
12. Нидерланды - Дункан Лоуренс Песня "Arcade".
13. Греция - Катерина Дуска. Песня "Better Love".
14. Израиль - Коби Марими. Песня "Home".
15. Норвегия - KEiiNO. Песня "Spirit in the Sky".
16. Великобритания - Майкл Райс. Песня "Bigger Than Us".
17. Исландия - Hatari. Песня "Hatrið mun sigra".
18. Эстония - Виктор Крон. Песня "Storm".
19. Беларусь - ZENA. Песня "Like it".
20. Азербайджан - Чингиз. Песня - "Truth".
21. Франция - Билал Ассани. Песня "Roi".
22. Италия - Махмуд. Песня "Soldi".
23. Сербия - Невена Божович. Песня "Kruna".
24. Швейцария - Лука Хенни. Песня -"She Got Me".
25. Австралия - Кейт Миллер-Хайдке. Песня - "Zero Gravity".
26. Испания - Miki. Песня "La venda".
Финал песенного форума состоится 18 мая, именно тогда мы узнаем, кому достанется хрустальный микрофон. Кроме того, во время финального шоу запланировано выступление специальных гостей. Прямую трансляцию традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании -
Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать"). -0-
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