Азербайджанская Socar планирует отправить танкер с нефтью для Беларуси из турецкого порта 5-6 марта

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Азербайджанская компания Socar планирует отправить танкер с нефтью для Беларуси из турецкого порта Джейхан 5-6 марта, сообщил ТАСС замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов.

"Планируется 5-6 марта отправить из Джейхана танкер с нефтью для Беларуси. Объем отправляемой нефти составит около 85 тыс. т", - сказал Ибрагим Ахмедов.

Как сообщалось ранее, Беларусь договорилась с Socar о поставке двух танкеров нефти - это около 160 тыс. т. В Беларусь нефть будет доставлена через Украину по нефтепроводу Одесса - Броды. Для подготовки прокачки Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило тарифы на услуги по транспортировке нефти из Украины на Мозырский НПЗ.

В марте также ожидается поставка в порт Клайпеды 160 тыс. т российской нефти для белорусских НПЗ, которая была куплена через трейдеров без премии.

Кроме того, в марте нефть без премии в Беларусь будут поставлять шесть российских компаний, среди которых "Сафмар" и пять новых для Беларуси поставщиков. В частности, российская группа компаний "Сафмар" поставит 300 тыс. т нефти, "УДС нефть" - 50 тыс. т.

Вице-премьер Игорь Ляшенко сообщил БЕЛТА, что в этом году на белорусские НПЗ для переработки поставляется порядка 1 млн т нефти в месяц. Такой же объем предусмотрен на март.-0-