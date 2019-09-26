Беларусь и Германия нацелены на существенное увеличение немецких инвестиций - Дмитрий Крутой

"Немецкие компании приходят в Беларусь не для того, чтобы получить быстрые деньги и снова уйти с рынка. Немецкие компании приходят сюда для того, чтобы остаться", - сказал посол Федеративной Республики Германия в Беларуси Манфред Хутерер.