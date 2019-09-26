Беларусь и Германия нацелены на существенное увеличение немецких инвестиций - Дмитрий Крутой

Дмитрий Крутой
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Германия нацелены на существенное увеличение немецких инвестиций, заявил сегодня министр экономики Дмитрий Крутой на полях 10-го Дня немецкой экономики в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Германия остается одним из ключевых наших торговых партнеров. $3 млрд взаимный товарооборот. Для Беларуси это большие цифры", - отметил Дмитрий Крутой.
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Беларусь и Германия ориентированы на долгосрочные отношения - Хутерер
"Немецкие компании приходят в Беларусь не для того, чтобы получить быстрые деньги и снова уйти с рынка. Немецкие компании приходят сюда для того, чтобы остаться", - сказал посол Федеративной Республики Германия в Беларуси Манфред Хутерер.