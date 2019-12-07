Беларусь и Россия серьезно сблизили позиции по нефти и газу - Орешкин

7 декабря, Сочи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Россия серьезно снизили позиции по нефти и газу. Об этом журналистам в Сочи по итогам переговоров президентов Беларуси и России заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня был напряженный день. На самом деле очень плодотворно поработали по целому ряду направлений. По сельскому хозяйству, связи, по таможне, регулированию нефтяного рынка. Достигли очень серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции были очень серьезно сближены", - сказал министр.

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