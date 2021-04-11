11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует в 2021 году увеличить экспорт продовольствия до $6 млрд. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"В этом году по экспорту продовольствия мы планируем подойти к уровню $6 млрд, по нашим планам к 2025 году мы должны выйти на экспортные поставки в объеме $7 млрд, и делать это будем за счет роста производства. Например, в прошлом году мы произвели 7,8 млн т молока, а к 2025 году планируем производить 9,2 млн т, мяса всех видов мы производим 1,26 млн т, планируем производить 1,5 млн т к 2025 году. Для этого мы привлекаем как внутренние инвестиции, так и инвесторов со стороны", - рассказал замминистра.

По его информации, в настоящее время ведутся переговоры с китайскими компаниями, которые заинтересованы инвестировать в строительство молочно-товарных ферм и ферм по производству мяса говядины.

Что касается перспективных для Беларуси рынков сбыта, по словам Алексея Богданова, отечественным производителям продовольствия интересен рынок Азии во главе с Китаем. "С Китаем мы активно работаем, и по итогам прошлого года Китай вышел на третье место среди всех покупателей белорусского продовольствия после России и Казахстана, обогнав Украину. Мы хотим в этих регионах не просто нарастить объемы поставок, а расширить линейку и ассортимент продукции. Еще нам интересен рынок Алжира, ведь сегодня это номер один по импорту сухих молочных продуктов, а мы в последние годы активно занимаемся сертификацией продукции для поставок туда молока", - сообщил заместитель главы ведомства.-0-