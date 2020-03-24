Беларусь принимает наиболее здравые решения в экономике при пандемии коронавируса - Авдонин

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь принимает наиболее здравые и взвешенные решения в экономике в условиях пандемии коронавируса. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин.

Белорусское правительство рассматривает комплекс мер для поддержки бизнеса. Свои предложения по смягчению влияния коронавируса на экономику готовят в парламенте. Предприятиям планируется предоставить налоговые каникулы, а людям, бравшим займы в банках, - кредитные. "Беларусь предпринимает наиболее взвешенные и здравые решения", - подчеркнул аналитик.

"Важно разделять медицинские меры для борьбы с COVID-19 и тот информационный фон, который формируется благодаря этому поводу. В Азии, Европе, США приходят к выводу, что жесткие ограничения, связанные с карантином на предприятиях, сокращением авиаперевозок, были предприняты на панической волне", - обратил внимание Алексей Авдонин.

Например, в США прогнозируют значительный спад ВВП во втором квартале. По разным оценкам, рост безработицы может достигать 20-30%, что сопоставимо или даже больше того, что был в годы Великой депрессии. "Понятно, что власти опасаются этой ситуации. Любые экономические бедствия приведут к социальным проблемам, в том числе росту преступности. В США понимают, что надо предпринимать жесткие меры, чтобы не допустить спада производства, разорения предприятий, большой безработицы", - отметил аналитик БИСИ. Оценив ущерб от простоя экономики, американские власти отыгрывают назад. Сегодня президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме сообщил, что в начале следующей недели будет принято решение о сроках возобновления работы предприятий. Он заявил, что Америка скоро снова будет открыта для бизнеса. Кроме того, Вашингтон не рассматривает возможность введения новых ограничений на въезд в США из-за коронавируса, а также не планирует вводить запрет на передвижение внутри страны. Для борьбы с последствиями негативного влияния на экономику власти и Федеральная резервная система США вынуждены быстро насыщать финансовый сектор долларами. За неделю эта сумма составила $356 млрд. Ничего подобного за всю свою более чем 100-летнюю историю ФРС не проводила.

То, что после коронавируса и вызванной им паники важно не допустить резкого экономического падения, понимают во всем мире. "Это осознают не только в Штатах, но и в Евросоюзе, который пообещал выделить около 40 млрд евро наиболее пострадавшим экономикам", - отметил Алексей Авдонин. Значительные средства предусмотрены на поддержку туристической отрасли, отправленных на карантин предприятий. Финансирование выделяют правительства, банковские структуры, а также крупные компании.-0-