Беларусь среди государств ЕАЭС больше всех нарастила экспорт в третьи страны

24 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь среди государств Евразийского экономического союза больше всех нарастила экспорт в страны, не входящие в ЕАЭС. Об этом сегодня на брифинге сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Объем внешней торговли со странами вне ЕАЭС за 10 месяцев текущего года вырос на 33,5% и составил более $672 млрд. Уровень доковидного периода превышен на 11%. По сравнению с январем - октябрем прошлого года больше всего экспортные поставки товаров в страны вне ЕАЭС увеличились из Беларуси и России - соответственно на 47,5% и 43,8%", - сказала Ия Малкина.

По ее словам, основными покупателями экспортируемых из ЕАЭС товаров были страны Европейского союза (их доля составила 42% экспортных поставок) и государства АТЭС (29%).

"На страны СНГ приходится 5,6% экспорта ЕАЭС, из них в Украину - 2,6%, в Узбекистан - 1,6%. Среди стран в импорте на рынок союза лидируют Китай (27%) и Германия (10%)", - добавила Ия Малкина.-0-

В ЕАЭС в 2021 году вступило в силу 15 международных договоров, еще 9 проходят ратификацию

Совет ЕЭК одобрил проект соглашения о складских свидетельствах на сельхозпродукцию

ЕЭК изменила правила определения страны происхождения в отношении товаров легпрома, троллейбусов, бумаги

ЕЭК констатирует высокие темпы восстановления взаимной торговли в ЕАЭС