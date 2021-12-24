В ЕАЭС в 2021 году вступило в силу 15 международных договоров, еще 9 проходят ратификацию

24 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе в 2021 году вступило в силу 15 международных договоров. Об этом, подводя итоги уходящего года, сегодня на брифинге сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2021 году вступили в силу 15 международных договоров, подписано 9 международных договоров, которые в настоящее время проходят ратификацию в странах", - сказала Ия Малкина.

Среди значимых событий уходящего года она выделила вступление в силу соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся в ЕАЭС, отмену ограничения для трудящихся, которые претендуют на работу в сфере педагогической и юридической деятельности в другом государстве союза. "Решено предоставить трудящимся возможность изменить цель въезда, не покидая территорию государства трудоустройства, запущен проект "Работа без границ", - напомнила представитель ЕЭК.

В этом году началась реализация утвержденной главами государств ЕАЭС стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. "Сегодня мы можем констатировать, что темпы ее реализации соответствуют запланированным. Выполнено 71 мероприятие, всего в 2021 году предусмотрено выполнить 84 мероприятия", - отметила Ия Малкина.

Был подписан протокол к временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном. "В соответствии с документом срок действия временного соглашения продлевается до 27 октября 2025 года или до вступления в силу соглашения о свободной торговле в зависимости от того, что наступит раньше", - указала представитель ЕЭК. Она также перечислила основные приоритеты международной деятельности ЕАЭС в 2022 году: развитие диалога с СНГ; выстраивание системного диалога с Европейским союзом, ШОС, АСЕАН, АТЭС, ключевыми региональными экономическими объединениями и крупнейшими национальными экономиками Евразии как основы для реализации идеи Большого евразийского партнерства; обмен опытом в сфере зеленой экономики; работа по мировому и региональному позиционированию ЕАЭС.

В числе важнейших решений 2021 года Ия Малкина выделила одобрение главами государств ЕАЭС перехода ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов в союзе. Все мероприятия первого этапа выполнены.

"Распоряжением Межправсовета от 19 ноября утвержден план мероприятий по повышению уровня обеспеченности стран ЕАЭС стратегически важными лекарственными препаратами до 2024 года. Советом руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств - членов ЕАЭС определен комплекс мер, необходимый для возобновления свободного перемещения граждан государств-членов по территории ЕАЭС", - добавила официальный представитель ЕЭК.-0-

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