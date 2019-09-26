Беларусь впервые широко представлена на выставке в Дубае

В международном торговом центре Дубая 25 сентября открылась международная выставка Cityscape Global - 2019 – один из самых значимых в мире форумов в сфере архитектуры, строительства и инвестиций. Впервые на этой престижной выставке широко представлена Беларусь как страна с развивающейся экономикой, привлекательная для международных инвестиций и активного туризма. Возможности нашей страны представил крупнейший белорусский застройщик компания Dana Holdings, которая продемонстрировала на выставке проекты, которые реализуются холдингом в Республике Беларусь. Особый интерес гостей вызвал многофункциональный комплекс "Минск – Мир", в составе которого будет возведен Международный финансовый центр Minsk World.

Делегация Dana Holdings на крупнейшей международной выставке Cityscape Global – 2019 в Дубае

Инвестиционной привлекательности Республики Беларусь как развивающегося государства, открытого инновационным моделям развития экономики, посвящена основная часть экспозиции Dana Holdings на выставке Cityscape Global - 2019.

Основная часть экспозиции Dana Holdings на выставке Cityscape Global – 2019 посвящена инвестиционной привлекательности Республики Беларусь

Наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян во время своего недавнего визита в Минск отметил, что чувствует себя в Беларуси как дома. Особенно шейх отметил гостеприимство, доброту и радушие людей в Беларуси. Он получил приглашение проводить в нашей стране больше времени, особенно в летний период, когда в ОАЭ жара достигает некомфортных температур.

Визит шейха Мухаммеда бен Заид аль-Нахайяна в Минск дал новый импульс для налаживания эффективного сотрудничества между нашими странами, и экспозиция Беларуси на выставке в Дубае открывает дополнительные возможности как для развития туризма, так и для реализации инвестиционного потенциала. Компания Dana Holdings уже несколько десятилетий успешно работает в ОАЭ, и ее высокий авторитет позволяет выступить на выставке Cityscape Global достойным представителем Республики Беларусь, открыть новые возможности для сближения наших стран.

Стенд Dana Holdings на выставке Cityscape Global - 2019 посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах Андрей Лученок.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах Андрей Лученок

Говоря о том, сотрудничество в каких областях выглядит наиболее перспективным, Андрей Лученок отметил:

– Не прошло и двух недель с момента проведения этого, как его называют здесь, исторического визита шейха Мухаммеда бен Заид аль-Нахайяна в Минск, эхо о нем раздается до сих пор. Говорят много и, к нашему удовольствию, говорит и деловое сообщество Эмиратов, рассматривая этот визит, как своего рода отмашку на работу с Беларусью. Поэтому ожидаем, конечно, что работа будет активная, и надеемся, что ее будет много. Основные направления остаются прежними. Это, прежде всего, торговля - такую задачу ставил глава государства. Товарооборот у нас растет. Торговля услугами, туристическими, образовательными, тоже показывает рост. Безусловно, нам также интересны инвестиции, и Эмираты - это именно та страна, где могли бы об этом говорить и где их искать.

Дипломат подчеркнул, что мировой экспофорум в Дубае является крупнейшим региональным мероприятием, где собираются не только архитекторы, но и инвесторы, и консультанты в сфере недвижимости, поэтому это очень правильное место, чтобы презентовать крупнейший белорусский проект.

- "Дана Холдингз" - первая белорусская компания, которая за долгие годы выставляется на этой выставке. Поможет ли это привлечь инвесторов и заявить о себе как о стране, удобной для ведения бизнеса? Да, поможет. Я полагаю, что это самая правильная площадка для поиска тех людей, которым интересно вложение в Беларусь. Здесь можно и нужно заявить о Беларуси, как о стране, которая интересна для бизнеса, которая является безопасным местом для капитала, с понятными правилами работы, с безопасной средой, - сказал Андрей Лученок.

Поддержать белорусские презентационные проекты на стенд Dana Holdings на выставке Cityscape Global прибыл Генеральный консул Республики Беларусь в Дубае Игорь Бондарев. По его словам, опыт Международного финансового центра Дубая очень интересен для Республики Беларусь.

- Это достаточно новая формация, созданная около 15 лет назад и входящая в десятку самых важных финансовых центров мира. За это время МФЦ Дубая прошел длинный путь, в ходе которого эволюционировал в очень успешный проект. Нам важен этот опыт, поскольку в Республике Беларусь на сегодняшний день таких компетенций пока нет. Впереди предстоит много работы не только с МФЦ Дубая, но и с многими национальными и зарубежными финансовыми институтами, банками, консультантами, чтобы наиболее полно учесть потребности возможных клиентов, сформировать атмосферу доверия к белорусскому проекту, создать правовую среду, которая отражала бы его устойчивость и привлекательность. Управляющий Дубайского Международного финансового центра Эсса Абдулфаттах Казим с большим интересом отнесся к проекту, инициатором которого в Беларуси выступила компания Dana Holdings, и мы благодарны ему за открытость и плодотворное сотрудничество между нашими странами, – отметил Игорь Бондарев.

Как рассказала заместитель директора компании "Дана Астра" по вопросам международного сотрудничества Татьяна Зеленкевич, экспозиция пользуется большой популярностью среди представителей Объединенных Арабских Эмиратов.

Экспозиция Dana Holdings пользуется большой популярностью на международном форуме – уже проведен ряд переговоров с заинтересованными лицами

- В первую очередь, инвесторы интересуются экономикой нашей страны. Беларусь имеет выгодное географическое положение и привлекательные условия для инвестирования. В Беларуси установлен безвизовый режим с 74 странами. Подписано 70 соглашений об избежании двойного налогообложения. Как правило, в летнее время, а это cамый жаркий период, жители Эмиратов уезжают на отдых в другие страны, и наш климат отлично подходит для них в этом плане, - отметила заместитель директора компании "Дана Астра".

Уже в первый день был проведен ряд переговоров с заинтересованными лицами. В том числе с руководителем отдела контроля и инспекции недвижимости Департамента лицензирования недвижимости Земельного департамента Правительства Дубая – Абдуллой Мохаммедом Аль - Шеххи.

Напомним, что Dana Holdings – одна из немногих европейских инвестиционных и строительных компаний, которая в 2018 году в очередной раз вошла в список World Finance 100. В этот список традиционно входят крупнейшие компании мира, показавшие самые высокие результаты в своей сфере деятельности и способствующие активному развитию отрасли.

Сегодня компания реализует в Республике Беларусь ряд крупных объектов. В частности, завершается строительство многофункционального комплекса "Маяк - Минска" , возводится жилой комплекс "Парк Челюскинцев" , отделочные работы ведутся в престижном и современном бизнес-центре "БК Капитал Центр".

Особое место среди проектов компании Dana Holdings в нашей стране занимает многофункциональный комплекс "Минск – Мир" общей площадью более 3 млн кв. метров, который строится практически в центре белорусской столицы, на месте старого аэропорта.

Минский Международный финансовый центр в многофункциональном комплексе "Минск – Мир"

На выставке Cityscape Global этот проект получил заслуженное признание. Ведущий издатель и организатор мероприятий по коммерческой недвижимости в Центральной и Юго-Восточной Европе – портал Europaproperty.com вручил вице-президенту компании Dana Holdings Бояну Каричу высокую награду за успешную реализацию проекта: "Минск – Мир" в 2018 году признан самым масштабным многофункциональным комплексом в Европе!

Награда EuropaProperty "Многофункциональный проект" является единственной в своем роде и вручается наиболее инновационному и изменяющему рынок недвижимости проекту. Крэйг Смит, издатель журнала EuropaProperty Guides, подчеркнул:

– Я рад вручить эту награду компании Dana Holdings за их знаковый проект "Минск – Мир". Комплекс Minsk World укрепит растущую роль Беларуси как моста между Европой и динамично развивающимися экономиками России, Восточной Европы и стран Азии. Он служит катализатором устойчивого развития в Беларуси, России и странах Евразийского экономического союза. Международный финансовый центр станет движущей силой проекта и главным экономическим фактором комплекса "Минск – Мир", усиливающим международную роль Республики Беларусь. Устойчивый рост и растущее процветание лежат в основе концепции проекта "Минск – Мира".

Издатель журнала EuropaProperty Guides Крэйг Смит вручил вице-президенту компании Dana Holdings Бояну Каричу награду EuropaProperty за успешную реализацию проекта: "Минск – Мир" в 2018 году признан самым масштабным многофункциональным комплексом в Европе!

Принцип создания городского пространства позволяет позиционировать комплекс "Минск - Мир" как "город в городе" – самодостаточный и самый современный район белорусской столицы. Строительство комплекса началось в 2017 году, и на сегодняшний день работы ведутся уже в десяти кварталах проекта – здесь построено практически 1,2 млн кв. метров. А приобрести жилую и коммерческую недвижимость можно уже в шести кварталах нового комплекса.

Центром деловой жизни не только столицы, но и всей страны призван стать Международный финансовый центр Minsk World, создание которого было одобрено на государственном уровне. Первый шаг к реализации проекта был сделан еще в октябре 2018 года, когда компания "Дана Холдингз" заключила меморандум о взаимопонимании с компанией DIFC Investments – Международным финансовым центром в Дубае . Стороны договорились об обмене передовым опытом и сотрудничестве в области проектирования и функционирования Минского Международного финансового центра. А в апреле 2019 года меморандум о взаимопонимании с Международным финансовым центром в Дубае заключило Правительство Республики Беларусь . Подписи под документом поставили управляющий Дубайского МФЦ Эсса Абдулфаттах Казим и первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.

МФЦ Minsk World создается по аналогии с Международным финансовым центром Дубая

Презентацию проекта создания Международного финансового центра Minsk World в Дубае провел дэн Омар Савайа – директор консультационной компании McKeartney, специализирующейся на разработке стратегий экономического развития.

Директор консультационной компании McKeartney дэн Омар Савайа

– Концепция Международного финансового центра направлена на создание регионального экономического центра от Центральной Европы до Восточной Европы, включая, конечно, страны СНГ. При этом планируется, что Minsk World станет мостом между инвесторами евразийского региона и стран Евросоюза, - отметил дэн Омар Савайа. - Главная цель - это быть вне конкуренции в мире. Поэтому Minsk World будет стремиться использовать лучший мировой опыт с точки зрения законов, управления, помогая воплотить в жизнь множество скрытых возможностей в этой части света.

Международный финансовый центр должен стать всеобъемлющей экосистемой, которая включает банковские, финансовые и вспомогательные услуги.

- Когда проект будет полностью запущен, воздействие будет иметь волновой эффект. В том числе ожидается, что сюда придут по крайней мере 1000 инвесторов, которые в совокупности внесут миллиарды долларов в прямые иностранные инвестиции и компании как внутри центра, так и за его пределами. Будет создано не менее 10 000 прямых и косвенных рабочих мест, – пояснил эксперт.

Эксперты из Беларуси и зарубежных стран сходятся во мнении, что проект создания в Минске Международного финансового центра по образцу тех инструментов, которыми обладают Дубай или Сингапур, может стать прорывным для страны в деле привлечения иностранных инвестиций.

- Я оптимистично смотрю на идею в увязке с декретом №8 – в век цифровой экономики это, безусловно, должен быть Международный цифровой финансовый центр, который даст юрисдикцию бурно развивающимся в мире IT-компаниям, цифровым банкам и криптовалютам, – подчеркнул известный в стране ученый-экономист и аналитик Михаил Ковалев.

В свою очередь аналитики DIFC Investments (Международный финансовый центр в Дубае) также отмечают, что, прежде всего, МФЦ в Минске должен стать той частью национального экономического пространства, где будет использоваться особая система льгот и стимулов для привлечения капитала и оказания финансовых услуг. Это потребует принятия определенных законодательных актов со стороны государства.

Таким образом, создание Международного финансового центра Minsk World можно рассматривать как стратегически важный для страны проект. Интерес, который проявлен к нему в Дубае, – верный признак успешности реализуемой в Минске инициативы.

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