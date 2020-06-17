"Белэнерго" прорабатывает различные варианты экспорта электроэнергии - Дрозд

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белэнерго" прорабатывает различные варианты экспорта электроэнергии, сообщил в интервью БЕЛТА генеральный директор ГПО "Белэнерго" Павел Дрозд.

"В настоящее время ведутся переговоры и консультации с рядом компаний, в том числе из стран Балтии, по вопросам развития межгосударственных электрических связей, - заявил Павел Дрозд. - Деловые круги регулярно обращаются в ГПО "Белэнерго", заявляя об интересе к приобретению белорусской электроэнергии".

С 2009 года "Белэнерго" прорабатывал с польской стороной вопрос возобновления взаимных поставок электроэнергии и строительства вставки постоянного тока. "Анализ цен на электроэнергию на польской бирже TGE показывает, что экспорт электроэнергии из Беларуси мог бы быть конкурентоспособным на польском рынке электроэнергии в определенные периоды", - обратил внимание гендиректор ГПО "Белэнерго".

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

"Белэнерго" при строительстве схемы выдачи мощности БелАЭС учло возможный выход стран Балтии из БРЭЛЛ Кроме того, для нивелирования последствий отключения межгосударственных электрических связей между Беларусью и Литвой реализуется план мероприятий по дополнительному сетевому строительству. Это поможет обеспечить надежное электроснабжение приграничных с Литвой районов Беларуси.