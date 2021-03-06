6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские нефтепродукты начали поставлять в российские морские порты. Такая информация размещена на сайте Министерства транспорта России, сообщает БЕЛТА.

"5 марта для перевалки в терминале ООО "Портэнерго", морской порт Усть-Луга, несколькими составами отправлено более 5 тыс. т белорусского бензина. Первый из этих составов пришел на территорию Российской Федерации в 9 утра 6 марта. Как ожидается, 9 марта он прибудет в терминал "Портэнерго". Отправителем выступил ОАО "Мозырский НПЗ", - говорится в сообщении.

В Минтрансе РФ также рассказали, что 6 марта с Мозырского НПЗ отгружена партия мазута общим объемом 3,6 тыс. т с перевалкой в АО "Петербургский нефтяной терминал", морской порт Санкт-Петербург.

Поставки состоялись в соответствии с подписанным 19 февраля межправительственным соглашением об организации перевалки белорусских нефтепродуктов через российские морские порты. Документ подписали министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и министр транспорта России Виталий Савельев. Соглашение предполагает перевалку более 9,8 млн т грузов в 2021-2023 годах. Это мазут, бензин, газойль и масло. Документ предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay.-0-