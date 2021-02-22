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22 февраля 2021, 15:18

Безопасность БелАЭС контролируется в режиме реального времени - Госатомнадзор

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22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безопасность Белорусской АЭС контролируется в режиме реального времени. Об этом заявила сегодня журналистам начальник управления регулирования радиационной безопасности Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Виктория Антонова в пресс-центре БЕЛТА.

Контроль за безопасностью АЭС

Для контроля за безопасным состоянием БелАЭС в Госатомнадзоре создан центр, который занимается информационно-аналитическим и программно-техническим сопровождением регулирующей деятельности. "В этот центр в режиме реального времени поступают как технологические, так и радиационные параметры, которые характеризуют состояние энергоблока. То есть мы постоянно видим эти параметры и можем гарантировать, что в данный момент все функции безопасности находятся в нормальном состоянии", - подчеркнула Виктория Антонова.

"Для постоянного контроля за данными параметрами сформированы специальные рабочие группы. Если вдруг произойдет событие, связанное с выбросом радиоактивных веществ, то наши программные коды позволяют как оценить дозы облучения, которые будут получены населением, так и дать прогноз радиоактивного загрязнения территории. Причем учитываются и изменения направления ветра, и осадки, и ландшафт территории", - обратила внимание представитель Госатомнадзора.

По ее словам, помимо Госатомнадзора, в эту работу вовлечен и ряд других госорганов. В частности, работают ситуационные центры Минприроды, Минздрава. "Несомненно, основной контроль за безопасностью БелАЭС возложен на самого оператора", - добавила она.

Классификация событий на АЭС

Представители Госатомнадзора рассказали и о том, как классифицируются различные события на атомной электростанции, какие на этот счет есть требования белорусских нормативных правовых актов и международные рекомендации. "Для понимания степени опасности того или иного события, которое происходит на площадке атомной станции, важно наличие какого-то классификатора, понятной всем шкалы. Для информирования о значимости ядерных и радиоактивных событий, в целях единообразия их оценки Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с 1990 года применяет шкалу INES. Эта шкала применима к любому событию, связанному с перевозкой, хранением, использованием радиоактивных ядерных материалов, источников ионизирующего излучения. Она также включает угрозу утраты или хищения соответствующих материалов либо источников", - сказал первый заместитель начальника Госатомнадзора Леонид Дедуль.

Согласно данной шкале, события классифицируются по семи уровням: 1-3 - инциденты, 4-7 - аварии. При этом каждый уровень ядерной или радиационной аварии еще характеризуется областью воздействия на население и окружающую среду. Оцениваются также радиологические барьеры и контроль, глубокоэшелонированная защита. "События, которые классифицируются по этой шкале, в той или иной мере связаны с выбросом радиоактивных веществ, с получением персоналом или населением дозы облучения, утратой контроля над источниками ионизирующего излучения. Например, к 7 уровню относились аварии на Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима-1, к 6 уровню - авария на ПО "Маяк". А те события, которые считаются несущественными с точки зрения радиационной и ядерной безопасности, определяются как отклонения и классифицируются как случаи ниже этой шкалы (уровень 0)", - отметил представитель Госатомнадзора.

По его словам, МАГАТЭ рекомендует оповещать соседние страны в 24-часовой срок о всех событиях выше 2 уровня. Такой подход позволяет оперативно и согласованно информировать общественность о значимости событий с точки зрения безопасности.

"Беларусь в разные годы заключила соглашения для непосредственного информирования других стран, в первую очередь соседей. Эти соглашения касаются как оповещения о возможных авариях, так и предоставления информации о состоянии ядерной и радиационной безопасности. Мы в добровольном порядке проинформировали разные страны о завозе ядерного топлива на площадку БелАЭС, о загрузке топлива в реактор и начале физпуска. Хотя по общим требованиям, по подходам МАГАТЭ можно было об этом и не информировать", - обратил внимание Леонид Дедуль.

Начальник управления регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора Виген Марухян отметил, что в Беларуси определены требования к порядку расследования и учета нарушений в работе АЭС. Согласно этому документу, выделены 5 категорий аварий и 10 категорий происшествий. "Авария - это нарушение нормальной эксплуатации, при котором произошел выброс радиоактивных веществ за пределы, установленные проектной документацией. Происшествие - это нарушение, которое характеризуется отклонением от нормальной эксплуатации, вызванным отказом систем. Реагирование на данные события определяется нормативными документами", - подчеркнул он.-0-

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