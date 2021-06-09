Богданов заявил об отсутствии разногласий между Минсельхозпродом и Россельхознадзором

9 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская сторона плодотворно сотрудничает с Россельхознадзором, все разногласия остались в прошлом. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов сегодня на проходившем в посольстве Беларуси в Москве Белорусско-азиатском форуме.

"У нас с Россельхознадзором никаких проблемных вопросов по большому счету нет, есть текущие какие-то моменты, которые мы решаем в рабочем порядке, и работаем очень плотно в ежедневном контакте", - сказал Алексей Богданов, отвечая на вопрос, сохранились ли сейчас какие-то разногласия с этим российским надзорным ведомством, имевшие место ранее.

"Мы не испытываем никаких проблем в работе с нашими партнерами. На этом рынке (российском. - Прим. БЕЛТА) нас очень хорошо знают, товары с маркой "Сделано в Беларуси" пользуются высоким спросом у российского потребителя", - подчеркнул замминистра.

Алексей Богданов также сообщил, что за первые четыре месяца текущего года экспорт белорусского продовольствия в Россию увеличился на 4,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и достиг $1,4 млрд. Импорт продовольствия из России в январе - апреле возрос на 8,1% и составил $495 млн.-0-

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