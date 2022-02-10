Брыло: коллектив Минсельхозпрода очень боеспособный, но революции в АПК не будет

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллектив Министерства сельского хозяйства и продовольствия очень боеспособный, там работают настоящие профессионалы. Об этом заявил журналистам Игорь Брыло, назначенный сегодня министром сельского хозяйства и продовольствия, передает корреспондент БЕЛТА.

До назначения на должность главой Минсельхозпрода Игорь Брыло почти 9 лет работал в самом министерстве, а в последнее время являлся первым заместителем министра. Поэтому его назначение выглядит вполне закономерным и ожидаемым. Говоря о том, как добиться таких карьерных вершин, Игорь Брыло раскрыл простой секрет: "Надо просто благородно делать свою работу, профессионально и на благо нашей Родины".

"Я глубоко убежден, что в целом коллектив Министерства сельского хозяйства очень боеспособный. Люди находятся на своих местах, настоящие профессионалы своего дела", - сказал он.

"Та тенденция развития АПК, которая идет в последние годы… Мы, наверное, и будем ей следовать. Каких-то особых, революционных изменений мы делать не будем", - добавил министр.

По его мнению, в агропромышленном комплексе есть еще некоторые недостатки, над исправлением которых предстоит работать, но они точечные, не имеют системного характера. "На фоне хороших, достойных результатов, которыми можно на самом деле гордиться (это, например, цифры экспорта продовольствия на более $6,7 млрд за год), конечно, есть и проблемные вопросы в глубинке, в не совсем сильных районах. Будем решать. И потихоньку будем из этой ситуации выходить", - сказал министр.-0-