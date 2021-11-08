"Будем добавлять по всем позициям". Рыбаков рассказал о работе предприятий "Белнефтехима" и влиянии санкций

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Белнефтехим" работают стабильно, уже занимаются бизнес-планированием на следующий год и рассчитывают наращивать темпы по всем позициям. Об этом заявил журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков после доклада Президенту о работе нефтехимического комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня главное не что и как перерабатывают наши НПЗ, а главное, что они вырабатывают в полном объеме те нефтепродукты, которые планировали, и реализуют их как внутри страны, так и на все наши традиционные рынки без изменений", - подчеркнул руководитель концерна.

По его словам, экспортные поставки предприятий в этом году выросли по сравнению с показателями прошлого года. "По итогам года планируем более 130% темп роста экспорта по всей отрасли, - сказал он. - Уже занимаемся бизнес-планированием следующего года и видим, что будем только добавлять по всем позициям".

Что касается наполнения республиканского бюджета за счет поступлений от предприятий нефтехимической отрасли, то глава концерна проинформировал, что в настоящее время они перевыполняют соответствующие планы, доведенные Министерством финансов.

Отвечая на вопрос журналистов, сказалось ли на работе предприятий нефтехимической отрасли санкционное давление Запада, Андрей Рыбаков отметил: "Не могло не сказаться. Любое давление всегда сказывается. Это как давление на рынок нефти. Так и санкционное давление сказывается. Вопрос только в реагировании, выработке тех решений, которые позволяют дальше продолжать стабильно работать по всем направлениям".

"Основная задача - реагировать на изменяющиеся условия в рамках волатильности, прежде всего на сырьевом рынке, а также на санкционное давление, для того чтобы все это нивелировать, чтобы наши предприятия стабильно работали, вовремя выплачивалась заработная плата и все платежи в бюджет", - добавил он.

По его словам, все необходимые решения для нивелирования ситуации уже приняты. "Мы работаем в рамках своих планов. При необходимости будут приниматься дополнительные (решения. - Прим. БЕЛТА). Но это уже будут диктовать условия рынка и другие моменты", - сказал Андрей Рыбаков.-0-

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