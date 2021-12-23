ЕЭК рекомендовала странам ЕАЭС выработать общие подходы к трудовой миграции в пандемию

23 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию, направленную на обеспечение свободы движения рабочей силы в Евразийском экономическом союзе во время пандемий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Представляя документ, член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев отметил, что при распространении COVID-19 быстро изменяющиеся условия на едином рынке труда союза диктуют необходимость создания гибких механизмов содействия трудоустройству граждан стран ЕАЭС. "Акцент рекомендации сделан на выработке общих подходов в вопросах регулирования процессов трудовой миграции на едином интеграционном пространстве во время пандемий, - подчеркнули в ЕЭК. - Странам ЕАЭС рекомендуется разрешать въезд на свою территорию гражданам других государств-членов, у которых имеются подтвержденные договоренности с работодателями и компетентными органами государства трудоустройства о принятии на работу".

Кроме того, в рекомендации учтены вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических требований государств выезда и государств трудоустройства.-0-

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