Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 31 мая 2021
Минск Сплошная облачность +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:34 Ребенок выбежал из-за припаркованного авто и попал под машину в Могилевском районе Происшествия
10:28 В Гомеле работники ОСВОД спасли 4 подростков в Соже Происшествия
10:28 Беларусь рассматривает Африканский континент как один из важных элементов многовекторной внешней политики - Борисевич Политика
10:25 Эксперты связывают развитие мировой экономики с Африкой. Как этим может воспользоваться Беларусь? Экономика
10:15 Беларусь комплексно и системно выстраивает отношения с государствами Африки - Борисевич Политика
10:09 В Кобринском районе мужчина упал в резервуар на бывшем складе нефтепродуктов Происшествия
10:04 Футболистки "Динамо-БГУФК" разгромили "Бобруйчанку" на старте второго круга чемпионата Беларуси Спорт
10:02 Индийский штамм коронавируса становится доминирующим в мире В мире
09:58 Фотоконкурс "Сэлфі&фота з вышыванкай" стартует в Беларуси 1 июня Общество
09:56 Щекин: сближение Беларуси и России - необходимая историческая реальность Политика
09:53 "Белавиа" запустила регулярные рейсы в Уфу Общество
09:49 Более 2,6 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС Общество
09:40 В Германии разгорается скандал вокруг работы тест-центров В мире
09:37 Пассажирский самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва В мире
09:34 Два человека погибли при пожаре в Орше Происшествия
09:31 В Чехии открываются заведения общепита и места для отдыха и спорта В мире
09:24 Правящая на Кипре партия побеждает на парламентских выборах В мире
09:22 Турецкий "Анадолу Эфес" впервые выиграл баскетбольную Евролигу Спорт
09:21 Проверяются сообщения о минировании столичных школ Регионы
09:00 Дарим машино-место или скидку до 150 евро за "квадрат"! Покупайте квартиру в Minsk World и забирайте свой бонус! Общество
08:44 Спектакли, игры, конкурсы - брестчан приглашают отметить День защиты детей в театрах Афиша
08:43 "Это малая толика в нашем экспорте" - Макей высказался о 3 млрд евро помощи ЕС на реформы в Беларуси Политика
08:38 Макей: в ЕС хотят превратить Беларусь и ее руководство в страну-изгоя Политика
08:24 Макей: Беларуси и России осталось согласовать две программы - по газу и налоговому законодательству Политика
08:06 Макей: мир скатывается к этапу "холодная война 2.0" Политика
07:58 Макей: белорусы будут стоять до конца, но не подчинятся диктату в отношении своей страны Политика
07:55 Картина выходных: переговоры Лукашенко и Путина, 75 лет МТЗ и прощание со школой Общество
07:47 В Могилевской области КГК проведет мониторинг образовательных учреждений, садов и лагерей Регионы
07:37 Макей: Россия сняла розовые очки, встала с колен и реально видит, что собой представляет Запад Политика
07:00 ДОСЬЕ: Оборона Минска Общество
Все новости
Все новости
Экономика
31 мая 2021, 10:25

Эксперты связывают развитие мировой экономики с Африкой. Как этим может воспользоваться Беларусь?

Владимир Улахович
Владимир Улахович

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство экспертов связывает развитие мировой экономики с Африканским континентом, и Беларусь должна воспользоваться возможностью сотрудничать с этим регионом. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на полях второго Белорусско-Африканского экономического форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Абсолютное большинство экспертов, включая мировой банк, связывает развитие мировой экономики с Африканским континентом. Во-первых, в силу того, что Африка - это кладовая природных ресурсов: марганец, ванадий, уран, газ, нефть, золото, алмазы. Кроме этого, надо учитывать, что Африка - это очень молодое население", - отметил Владимир Улахович.

Беларусь экспортирует свою продукцию во многие африканские страны. По словам председателя БелТПП, практически половина государств южного континента знает белорусскую продукцию: от продовольствия до машиностроения. "Мы можем предложить услуги и продукцию по трем направлениям: первое это, конечно, развитие промышленности в африканских странах. Государство всегда опирается на развитие промышленного сектора, инфраструктуры. В этом плане это наша вся машиностроительная техника, строительные технологии, в том числе и добыча полезных ископаемых", - рассказал он.

Второе перспективное направление для сотрудничества - аграрный сектор. Более 70% африканских стран активно занимаются сельским хозяйством. "Наши аграрные технологии, техника, продукты питания - это целое направление, которое тоже может быть долгосрочным и перспективным, - убежден Владимир Улахович. - Мы, например, по продукции сельского хозяйства, продуктам питания за первый квартал увеличили поставки в Африку на 78%".

Страны Африки - это в основном молодые государства, и они нацелены на развитие социальной сферы, в том числе образования, здравоохранения, сферы информационных технологий. "Это тоже мы можем предложить сегодня, начиная от обучения африканских студентов у нас в стране и вопросов, связанных с фармацевтикой и здравоохранением", - добавил председатель БелТПП.

Как сообщалось, в эти дни в Минске проходит второй Белорусско-Африканский экономический форум. С белорусской стороны в форуме принимают участие представители руководства МИД, отраслевых министерств, Банка развития, экспортно ориентированных предприятий в сферах тяжелой, легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и других сфер деятельности. Всего более 170 предприятий.

С африканской стороны на форуме присутствуют заместитель министра иностранных дел Мозамбика, руководители и представители дипломатических миссий африканских стран, почетные консулы государств Африки в Минске, генеральный секретарь Федерации египетских торговых палат и Союза африканских палат. Всего на форум прибыли представители 14 африканских стран.-0-

Фото Павла Орловского

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Африка форумы экспорт
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Банк развития с начала года предоставил экспортные кредиты на $230 млн
Александр Гурьянов. Фото из архива Ограничение торговли с Украиной стало следствием принятых этой страной решений - Гурьянов
Владимир Путин. Фото ТАСС Лукашенко и Путин отметили рост товарооборота и важность закрепить положительные тенденции
Фото из архива Мозырский НПЗ с 1 июня приступает к капитальному ремонту
Артак Камалян. Фото из архива Страны ЕАЭС будут усиливать кооперацию в авиастроении
Фото из архива Мясникович: интеграция в ЕАЭС доказала свою состоятельность
Главное
Фото из архива Лукашенко и Путин договорились насчет второго транша госкредита и открытия новых рейсов "Белавиа"
Макей: белорусы будут стоять до конца, но не подчинятся диктату в отношении своей страны
Банк развития с начала года предоставил экспортные кредиты на $230 млн
Дарим машино-место или скидку до 150 евро за "квадрат"! Покупайте квартиру в Minsk World и забирайте свой бонус!
Топ-новости
Картина выходных: переговоры Лукашенко и Путина, 75 лет МТЗ и прощание со школой
Изменения в закон о СМИ позволят ликвидировать пробелы и узкие места - Перцов
Проверяются сообщения о минировании столичных школ
Щекин: сближение Беларуси и России - необходимая историческая реальность
Заморозки на почве и без осадков ожидается в Беларуси 31 мая
Макей: в ЕС хотят превратить Беларусь и ее руководство в страну-изгоя
"Белавиа" запустила регулярные рейсы в Уфу
Пассажирский самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва
МИД Сирии осудил вмешательство Запада во внутренние дела Беларуси
На любой вкус и кошелек - как Браславщина готовится к новому туристическому сезону
Более 2,6 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС
ДОСЬЕ: Оборона Минска
Фотоконкурс "Сэлфі&фота з вышыванкай" стартует в Беларуси 1 июня
Три белорусские теннисистки победили на старте "Ролан Гаррос"
Алина Горносько выиграла бронзу на этапе КМ по художественной гимнастике в Италии
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.