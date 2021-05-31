Эксперты связывают развитие мировой экономики с Африкой. Как этим может воспользоваться Беларусь?

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство экспертов связывает развитие мировой экономики с Африканским континентом, и Беларусь должна воспользоваться возможностью сотрудничать с этим регионом. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на полях второго Белорусско-Африканского экономического форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Абсолютное большинство экспертов, включая мировой банк, связывает развитие мировой экономики с Африканским континентом. Во-первых, в силу того, что Африка - это кладовая природных ресурсов: марганец, ванадий, уран, газ, нефть, золото, алмазы. Кроме этого, надо учитывать, что Африка - это очень молодое население", - отметил Владимир Улахович.

Беларусь экспортирует свою продукцию во многие африканские страны. По словам председателя БелТПП, практически половина государств южного континента знает белорусскую продукцию: от продовольствия до машиностроения. "Мы можем предложить услуги и продукцию по трем направлениям: первое это, конечно, развитие промышленности в африканских странах. Государство всегда опирается на развитие промышленного сектора, инфраструктуры. В этом плане это наша вся машиностроительная техника, строительные технологии, в том числе и добыча полезных ископаемых", - рассказал он.

Второе перспективное направление для сотрудничества - аграрный сектор. Более 70% африканских стран активно занимаются сельским хозяйством. "Наши аграрные технологии, техника, продукты питания - это целое направление, которое тоже может быть долгосрочным и перспективным, - убежден Владимир Улахович. - Мы, например, по продукции сельского хозяйства, продуктам питания за первый квартал увеличили поставки в Африку на 78%".

Страны Африки - это в основном молодые государства, и они нацелены на развитие социальной сферы, в том числе образования, здравоохранения, сферы информационных технологий. "Это тоже мы можем предложить сегодня, начиная от обучения африканских студентов у нас в стране и вопросов, связанных с фармацевтикой и здравоохранением", - добавил председатель БелТПП.

Как сообщалось, в эти дни в Минске проходит второй Белорусско-Африканский экономический форум. С белорусской стороны в форуме принимают участие представители руководства МИД, отраслевых министерств, Банка развития, экспортно ориентированных предприятий в сферах тяжелой, легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и других сфер деятельности. Всего более 170 предприятий.

С африканской стороны на форуме присутствуют заместитель министра иностранных дел Мозамбика, руководители и представители дипломатических миссий африканских стран, почетные консулы государств Африки в Минске, генеральный секретарь Федерации египетских торговых палат и Союза африканских палат. Всего на форум прибыли представители 14 африканских стран.-0-

Фото Павла Орловского