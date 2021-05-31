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31 мая 2021, 11:55

"Можем начинать работать прямо сейчас" - страны Африки озвучили перспективные сферы сотрудничества с Беларусью

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители африканских государств сегодня на втором Белорусско-Африканском экономическом форуме в Минске назвали перспективные направления сотрудничества с Беларусью, передает корреспондент БЕЛТА.

Возможности африканских стран и место, которое может занять Беларусь на их рынках, обсуждались на панельной дискуссии форума. Чрезвычайный и Полномочный Посол Уганды в Беларуси (по совместительству) Джонсон Агара Олва заявил, что в его стране пахотных земель достаточно для того, чтобы прокормить весь мир. Их площади занимают 65% всей территории Уганды. Здесь, по его словам, кроются возможности для развития животноводства и земледелия. "Благодаря крепким связям между нашими странами нам есть что обсудить. Наши земли нуждаются в том, чтобы увеличить уровень производительности. У нас очень много свободных земель, и там надо производить больше продукции, улучшать качество того, что мы будем выращивать", - сказал дипломат.

Уганда богата полезными ископаемыми, занимается добычей газа и нефти. "Мы хотим перерабатывать нефть, а не только экспортировать ее в сыром виде. Поскольку Беларусь является экспортером нефтепродуктов, мы можем сотрудничать и в этой сфере, - считает Джонсон Агара Олва. - Можем начинать работать уже прямо сейчас".

Кроме того, он отметил, что в Уганде намерены серьезно заняться жилой инфраструктурой и строительством отелей для развития туризма. В этом стране могли бы помочь белорусские партнеры.

Среди других перспективных сфер - информационно-коммуникационные технологии и образование. Причем последнему в Уганде уделяют особое внимание. Страна готова не только направлять своих студентов в Беларусь, но и открыть у себя белорусский вуз. "Почему бы Беларуси не открыть вуз в Африке?" - спросил дипломат.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Эфиопии в Беларуси (по совместительству) Аргау Алемайеху Тегену во время дискуссии с сожалением констатировал, что сегодня Африка находится на обочине международной торговли. Она составляет не более 3% от всей экономики, поэтому страны хотят диверсифицировать свою торговлю. "Есть многочисленные возможности для сотрудничества с Эфиопией. Бизнес-сообщества наших стран могут расширять совместную торговлю, сегодня она носит очень незначительный характер", - отметил посол.

Как и его коллега из Уганды, Аргау Алемайеху Тегену видит большие перспективы для сотрудничества в сельском хозяйстве. Это и неудивительно: для большинства африканских стран это основное направление в экономике.

Беларусь как потенциального партнера для развития экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества рассматривает и Намибия. Посол этой страны Клеменс Хандуукеме Кашуупулва предложил белорусской стороне посотрудничать в горнодобывающей отрасли, энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и даже в рыболовстве. Его страну интересует развитие таких сфер, как образование, здравоохранение, туризм, транспорт и логистика. Здесь большое количество полезных ископаемых.

Представители Кении заинтересовались белорусскими сельскохозяйственными машинами. В этой стране также производят подобную технику, поэтому возможному сотрудничеству в промышленности уделено особое внимание. Сельское хозяйство - очень перспективное направление для белорусско-кенийского взаимодействия, отметил заместитель посла Кении Джошуа Мванги Мугодо.

Советник-посланник посольства Конго Фредди Патрик Мукуенго заявил, что партнерство между Беларусью и странами Африки благодаря взаимной поддержке постоянно укрепляется. "Неоспоримый опыт Беларуси в сельском хозяйстве, производстве техники и образования, переработке продукции представляет ту базу, на основе которой Конго хотело бы развивать отношения с компаниями Беларуси, чтобы модернизировать свою сельскохозяйственную политику", - сказал дипломат.

По его словам, представители Конго уже ведут переговоры с белорусскими предприятиями, в том числе с Минским тракторным заводом. Он пригласил белорусских специалистов в свою страну, чтобы обменяться опытом и обсудить возможные направления сотрудничества. "Мы хотели бы сделать Беларусь тем центром, который поможет нам развивать сельское хозяйство", - подытожил представитель посольства Конго.-0-

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