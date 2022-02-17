Яковчиц: белорусские предприятия должны осваивать новые инструменты для продвижения продукции

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия должны осваивать новые инструменты для продвижения своей продукции. Об этом сказал заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц на открытии бизнес-форума пищевой промышленности Food Prom Consulting, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не уникальные в подходах к формированию стратегии развития. Нет исключительно белорусских инструментов, которые мы применяем в формировании маркетинговых идей, продвижении продукции, - уже все давно придумано до нас: есть мировой опыт, есть компании, в том числе транснациональные, которые на открытом рынке нашей страны реализуют свою продукцию. Плюс ко всему на внешних рынках нас никто с караваем не ждет. Следовательно, все, что используют наши конкуренты, в том числе и на внешних рынках, мы должны изучать, владеть и применять. Поэтому цель сегодняшнего семинара - продвинуться дальше в понимании тех инструментов, которые уже созданы и использовать их в своей работе", - сказал Александр Яковчиц.

По его словам, вопросы, которые будут сегодня рассмотрены, связаны с подходами формирования стратегии развития, продвижения, правильного позиционирования, формирования себестоимости, цены и т.д. "Надо идти в ногу со временем, овладевать новыми знаниями, чтобы уже завтра быть востребованными и конкурентоспособными", - подчеркнул заместитель председателя концерна.

"В последние годы мы испытывали определенный дефицит в мероприятиях прикладного, практического характера. Сегодня международная торговля и жесткая конкурентная среда обязывают каждое наше предприятие быть конкурентоспособным, развивать мастерство продаж, свои маркетинговые навыки. Мы должны понимать, что условия легче не станут. В этой связи каждый маркетолог, каждый директор предприятия должны быть сегодня на самым высоком профессиональном уровне. И то, что сегодня делает концерн "Белгоспищепром", - очень важное направление, эта работа нацелена на конкретный результат", - констатировал председатель БелТПП Владимир Улахович.

В свою очередь заместитель генерального директора по коммерческим вопросам СПО "Спартак" Вячеслав Горбачев рассказал, что темп роста экспорта предприятия за 2021 год составил 160%. География стран большая - лидируют поставки в Россию, Китай и Украину. "Значительная заслуга в этом в том числе и маркетинговых инструментов. Мы запустили новую линейку продукции под название "За" - это вафельные батончики, шоколад, конфеты, печенье, которые на дегустациях были оценены как очень высокого качества продукты. Мы делаем на эту продукцию очень большую ставку, - отметил он. - Находясь на данном бизнес-форуме, мы хотим найти для себя какие-то новые инновационные инструменты в плане продвижения и работы с продуктом".

Участниками бизнес-форума пищевой промышленности Food Prom Consulting стали более 20 предприятий кондитерской, масложировой, консервной, алкогольной, сахарной и других отраслей. Тема встречи - стратегия, исследования, коммуникации в современных условиях.

Эксперты в сфере маркетинга, инвестиций и консалтинга поделятся с производителями продуктов питания эффективными комплексными решениями для продвижения отечественной продукции, особенностями разработки и реализации стратегии развития компании, современными методами и кейсами проведения маркетинговых исследований.

Также в программе форума запланированы выступления на тему развития бренда и особенностей работы с блогерами.-0-

Фото пресс-службы Белгоспищепрома