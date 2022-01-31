Каллаур: ситуация на депозитном рынке спокойная, растут вклады в национальной и иностранной валютах

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк отмечает спокойную ситуацию на депозитном рынке. Наблюдается прирост вкладов как в национальной, так и в иностранной валютах. Об этом заявил журналистам председатель правления Национального банка Павел Каллаур после доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация на депозитном рынке спокойная. Мы имеем прирост вкладов и в национальной, и в иностранной валютах. Он составляет примерно по 1,5% в месяц", - сказал глава Нацбанка.

Ситуацию на валютном рынке Павел Каллаур также охарактеризовал как нормальную, рыночную. "Есть геополитические риски мирового масштаба, в частности у нашего соседа - в России. Все давно понимают, что, учитывая тесные экономические отношения с Российской Федерацией, мы наблюдаем в том числе и определенные корреляции по волатильности курса белорусского рубля вместе с волатильностью российского рубля, - пояснил он. - Нормальная рыночная ситуация. Ничего сверхъестественного не происходит. Есть период ослабления курса, есть периоды его укрепления. В целом та динамика, которая заложена в прогнозных документах правительства и Национального банка на следующий год, остается актуальной".

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