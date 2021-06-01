МАЗ представил на "Белагро" самосвалы, молоковоз и передвижной офис

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАЗ представил самосвалы, молоковоз и передвижной офис на 31-ой международной специализированной выставке "Белагро". Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора - директор по маркетингу ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Владимир Янушко.

"Сегодня мы представляем линейку самосвалов, специально разработанную для сельхозпроизводителей. Грузоподъемность этих машин - от 6 до 20 т. У этих самосвалов желтая кабина и темная графитовая платформа. Желтый - это цвет созревшего урожая", - рассказал Владимир Янушко.

Также на выставке демонстрируется автобус МАЗ для предприятий агропромышленного комплекса. Среди новинок предприятия представлен молоковоз. На стенде МАЗ можно увидеть и передвижной офис, который предлагается использовать для выездных совещаний и презентаций.

Кроме того, на "Белагро" представлена продукция ряда других предприятий холдинга "БЕЛАВТОМАЗ".

Международная специализированная выставка "Белагро-2021" проходит с 1 по 5 июня на территории выставочного центра Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Аграрный форум традиционно собирает вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и их зарубежных коллег и партнеров. В этом году участие в выставке принимает свыше 400 компаний из 16 стран.-0-