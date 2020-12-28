Минфин оценивает эффект от временного повышения подоходного налога для IT и "Великого камня" в Br170 млн

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов оценивает дополнительные поступления от временного повышения налогов для IT и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" в сумму порядка Br170 млн, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, передает корреспондент БЕЛТА.

В проекте закона "Об изменении Налогового кодекса" предлагается временное повышение в 2021-2022 годах ставки подоходного налога с дохода физлиц, полученных по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", с 9% до 13%.

"Это дополнительно порядка Br170 млн в год", - отметил Дмитрий Кийко.

Расчеты сделаны с учетом того, что в IT-секторе заняты около 60,5 тыс. человек, средняя зарплата - около Br5 тыс.

Дополнительные средства направят на борьбу с коронавирусом.

Министр финансов Юрий Селиверстов обратил внимание, что в основном IT-компании находятся в Минске и платят налоги в столичный бюджет. И основная нагрузка в плане борьбы с коронавирусом тоже ложится на Минск, где проживает порядка 2 млн человек.

"В этом году были в Минске выделены две гостиницы, где изолировались медики, чтобы исключить заражение своих близких. Плюс выплаты врачам и в принципе финансирование расходов на здравоохранение максимально сконцентрировано на местных бюджетах", - отметил министр.-0-

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