Минфин планирует собирать до Br500 млн транспортного налога в год

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов рассчитывает, что поступления от транспортного налога будут составлять до Br500 млн в год, сообщил сегодня первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Оценка с учетом потенциального количества плательщиков транспортного налога - порядка Br450-500 млн, когда система заработает в полной мере, это 2022-2023 годы", - сказал Дмитрий Кийко.

В 2021 году будет переходный период, в который может быть собрано порядка Br100 млн (по Br50 млн от физлиц и организаций).

"От госпошлины мы собирали в среднем в год около Br300 млн, из этой суммы 60% - от физических лиц, 40% - от организаций", - отметил Дмитрий Кийко.

Как сообщалось, с 1 января предлагается отменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, вместо нее будет транспортный налог. Ставки налога в сравнении с действующими ставками госпошлины могут снизиться в среднем на 25% для физических лиц и 15% для организаций.-0-