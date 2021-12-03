Министр финансов: все социальные обязательства по бюджету-2022 будут выполнены

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все социальные обязательства государства, предусмотренные бюджетом на 2022 год, будут выполнены, несмотря на то, что бюджет сформирован с дефицитом. Об этом заявил журналистам министр финансов Юрий Селиверстов по итогам совещания у главы государства по социально-экономическому развитию страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр подчеркнул, что дефицитный бюджет на следующий год не нужно рассматривать как что-то чрезвычайное, он и в этом году был сформирован с дефицитом. Это всего лишь означает, что уровень доходов, который закладывается в бюджет, несколько ниже, чем расходы, которые необходимо осуществить, заметил глава Минфина. "Для граждан это не повод беспокоиться. Все социальные обязательства будут выполнены, а их в бюджете порядка 45% от всех расходов, - заверил Юрий Селиверстов. - Они будут полностью выполнены. Профинансируем их за счет тех остатков, которые имеем: бюджет по текущему году исполняется с опережающим темпом роста доходов, поэтому ресурсы у нас имеются".

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