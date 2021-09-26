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26 сентября 2021, 13:41

Минсельхозпрод: объемы производства обеспечат потребности внутреннего рынка в сырье

Фото из архива
Фото из архива

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы производства в текущем году позволят обеспечить потребности внутреннего рынка страны в сельскохозяйственном сырье. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Минсельхозпрода.

"Сельскохозяйственная отрасль и особенно растениеводство - это "производственный цех" под открытым небом и погодно-климатические изменения каждый год влияют в разной степени на конечные результаты. 2020 год был более благоприятным по погодно-климатическим условиям и показатели производства основных сельскохозяйственных культур сложились высокими, а по заготовке травяных кормов - рекордными, позволив обеспечить полуторагодовой их запас. Вместе с тем текущий год, более экстремальный по погодно-климатическим условиям, не позволяет аграриям достигнуть прошлогодних показателей по ряду культур", - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в ведомстве, если сравнивать текущий год со средними значениями за прошедшую пятилетку, то по большинству показателей прогнозы текущего года выше средних. Так, валовой сбор зерновых и зернобобовых в весе после доработки в среднем за пять лет в сельскохозяйственных и фермерских организациях составил 7332 тыс. т, в 2021 году прогнозируется получить 7460 тыс. т, или 102% к среднему за пять лет, в том числе валовой сбор гречихи в весе после доработки прогнозируется получить на уровне 2020 года - 28 тыс. т, или 149% к среднему за пять лет.

Производство рапса в текущем году прогнозируется в объеме 720 тыс. т, или 138% к среднему за пятилетку, сахарной свеклы - 4,8 млн т, или 105% к среднему за пять лет.

"Данные объемы производства позволяют обеспечить потребности внутреннего рынка страны в сельскохозяйственном сырье. Например, для гарантированного обеспечения населения страны хлебобулочными, крупяными, макаронными изделиями по доступным ценам объем госзаказа на продовольственное зерно по фиксированным государством ценам определен в объеме 831 тыс. т, или 11% от всего валового производства зерна. Уменьшение госзаказа связано с общей тенденцией снижения потребления хлебопродуктов. В среднем за пять лет для республиканских государственных нужд поставлялось по 869 тыс. т продовольственного зерна, в том числе около 10 тыс. т гречихи", - пояснили в министерстве.

Для обеспечения потребности предприятий масложировой, кондитерской отрасли, реализации в розничную сеть рапсового масла госзаказ на поставку маслосемян рапса в текущем году определен правительством в объеме 100 тыс. т, или 14% ожидаемого его производства в 2021 году, излишки маслосемян рапса и рапсового масла, как и в прошлые годы, востребованы для поставки на экспорт.

Для полного обеспечения внутреннего рынка страны сахаром отечественного производства в стране определен государственный заказ на поставку сахарным комбинатам сахарной свеклы в объеме 3 млн т, остальные 1,8 млн т будут переработаны для поставки сахара на экспорт.-0-

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