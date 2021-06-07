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07 июня 2021, 12:37

Новые условия для инвесторов и стартапов. Как изменится работа индустриального парка "Великий камень"

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Индустриальный парк "Великий камень""
В "Великом камне" создадут особые условия для проектов с инвестициями не менее $50 млн
Стартапы смогут воспользоваться льготными условиями ведения бизнеса в "Великом камне"

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня представили проект указа, направленного на улучшение инвестиционного климата в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Как рассказал журналистам глава администрации парка Александр Ярошенко, Президент одобрил предлагаемые изменения, ожидается, что указ будет подписан в ближайшее время, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе ключевых изменений - упрощение административных процедур, придание большей самостоятельности органам управления парка, расширение его видов деятельности, поддержка стартапов, преференциальные условия для "якорных" инвесторов. "Они направлены на упрощение, дебюрократизацию ведения бизнеса, привлечение инвесторов в проект "Великий камень", - отметил Александр Ярошенко.

Расширение полномочий администрации парка

Администрации "Великого камня" в первую очередь будут переданы дополнительные полномочия местных органов власти. Почти 60 новых административных процедур будет курировать центр комплексного обслуживания парка, который работает по принципу "одна станция". "В совокупности у нас будет около 90 процедур административно-разрешительного характера. Это 45% тех процедур, которые необходимы для осуществления бизнеса в любой точке Беларуси", - обратил внимание глава администрации "Великого камня".

Расширяется и состав субъектов, обслуживаемых в "одной станции". Воспользоваться ее услугами смогут не только резиденты, но и все компании, работающие в парке, а также физлица, которые живут или работают в парке.

Расширение направлений деятельности

В проекте нового указа предлагается расширить основные направления деятельности парка "Великий камень", чтобы увеличить круг привлекаемых инвесторов. В числе новых направлений - производство медицинской продукции, медицинское обслуживание, лабораторная диагностика, биофармацевтика. Резидентом парка уже запланирован проект по созданию центра традиционной китайской медицины. Также перспективным новым направлением Александр Ярошенко считает применение технологий 5G. "У нас был уже такой пилотный проект. С принятием нового указа появится правовая база для внедрения 5G , искусственного интеллекта", - пояснил он.

Поддержка инновационной деятельности

В конце 2020 года в "Великом камне" открылся центр трансформации научно-технических достижений. Это совместный белорусско-китайский проект. В течение первых двух лет различные стартапы смогут пользоваться всеми основными льготами резидентов парка, при этом сами они не будут являться резидентами "Великого камня".

"На конкурсной основе, отобрав соответствующий проект, мы через 6 месяцев после прохождения инкубирования будем смотреть на промежуточные результаты. Если они положительные, то мы этому проекту даем вырасти из идеи в коммерческий проект и возможность стать резидентом парка", - рассказал Александр Ярошенко.

Он отметил, что сфера инноваций - очень рискованная. Если стартапам не оказывается поддержка, то, как правило, выживает только один из десяти проектов. Если же государство и инвесторы помогают молодым компаниям, то уровень выживаемости достигает 70-80%.

Преференциальные условия для "якорных" инвесторов

Дополнительные льготы смогут получить проекты с инвестициями не менее $50 млн. Среди них - льготные цены на земельные участки, упрощения в сфере таможенного администрирования и другие.

В "Великом камне" уверены, что привлечение крупных инвесторов позволит расширить кластерный принцип деятельности. В дальнейшем по отдельным решениям правительства преференциями смогут воспользоваться и предприятия вне парка, но только те, которые участвуют в капитале и производственном процессе резидентов.

Помимо этого, для стимулирования создания субпарков, прежде всего, крупных китайских регионов, в частности, провинций Сычуань, Шэньси, Тяньцзинь, по новому указу компании-создатели субпарков смогут получить статус резидента.

Когда ожидается внедрение новшеств

По итогам заслушанных сегодня докладов глава государства в целом одобрил ключевые новации проекта указа о работе парка "Великий камень". По словам Александра Ярошенко, принятие указа ожидается в ближайшее время. Он пояснил, что работа над документом велась длительное время, учитывались многие факторы, в том числе современные условия ведения бизнеса, ситуация в экономике в целом. Многие предложения поступали от самих резидентов, с учетом их опыта работы в парке. Подготовка предложений велась также во взаимодействии с Министерством коммерции Китая. "Жизнь сама требует таких новшеств, потому что нельзя стоять на месте даже в законодательном плане", - отметил глава администрации парка.

"Главное требование главы государства при рассмотрении этого проекта - какой эффект, какие результаты (прежде всего, экономические, финансовые) может получить проект "Великий камень" от принятия новой законодательной базы, - отметил глава администрации парка. - Своей целью мы ставим достичь серьезных экономических результатов. Не в погоне за количеством резидентов или за второстепенными показателями. Главное - чтобы этот проект работал на экономику Беларуси и во взаимодействии с ней".

По его мнению, те результаты, которые демонстрирует парк "Великий камень" в настоящее время, подтверждают эффективность его работы. "Я хочу не без гордости сказать, что в парке среди работающих - более 80% белорусов и у них достойная, высокая заработная плата - порядка Br2,7 тыс.", - привел пример Александр Ярошенко.

По его данным, на 1 рубль налоговых льгот, предоставленных резидентам парка, Беларусь получает около 10 дополнительных рублей в экономику страны. Если говорить об инвестициях, то соотношение 1 к 60, инфраструктурных вложениях - 1 к 9. "То есть эффект достаточно хороший, положительный, серьезный. Главное сейчас - масштабировать и развить эти показатели, этот успех", - подчеркнул руководитель администрации парка.-0-

Александр Ярошенко
Александр Ярошенко

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