Премьер-министр Молдовы: зона свободной торговли в СНГ должна стать по-настоящему свободной

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торгово-экономическое сотрудничество на площадке Содружества Независимых Государств имеет большой потенциал, который необходимо использовать в полной мере. Об этом сегодня заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица на заседании Совета глав государств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас важной задачей для нас является подготовка Содружества Независимых Государств к современным реалиям и вызовам нового времени. СНГ может стать более эффективным и успешным объединением, если в качестве основной цели обозначит рост благосостояния жителей наших стран", - сказала Наталья Гаврилица.

По ее мнению, у Содружества есть большой потенциал для развития торгово-экономических отношений, который до сих пор не был использован в полной мере. "Молдова последовательно говорит о важности устранения барьеров во взаимной торговле в рамках существующих на пространстве СНГ механизмов. Мы высоко ценим возможности, которые предоставляет зона свободной торговли, и хотели бы видеть эту зону действительно свободной, без торговых ограничений", - заявила глава правительства Молдовы.

Реагируя на выступление премьер-министра Молдовы, Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил удовлетворение, что в этой стране, что бы ни говорили о политике ее нового руководства, ценят сотрудничество в формате СНГ и видят большие перспективы для наращивания разнопланового взаимодействия. "Вы обозначили направления, которые Беларусь абсолютно поддерживает", - заявил глава государства.-0-