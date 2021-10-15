Президент Казахстана предложил разработать в СНГ программу развития промышленных комплексов

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании Совета глав государств СНГ предложил странам разработать программу развития промышленных комплексов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Следует уделить основное внимание расширению промышленной кооперации стран СНГ, в том числе созданию совместных предприятий, обеспечению производственной связанности и эффективного сотрудничества хозяйствующих субъектов. Для этого предлагаем разработать новую программу развития промышленных комплексов как минимум до 2025 года", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В этом документе, по его словам, должны быть обозначены конкретные механизмы и инструменты поддержки.-0-