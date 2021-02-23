Промышленность и сельское хозяйство в январе продемонстрировали рост - Головченко

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Промышленность и сельское хозяйство в январе продемонстрировали рост. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время заседания Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"ВВП в январе сложился на уровне 101,3% к аналогичному периоду прошлого года. Неплохой результат достигнут в промышленности - 108,5%. Положительно сработало сельское хозяйство - 100,2%. При этом объем инвестиций пока складывается ниже уровня прошлого года (94,7%), в первую очередь за счет снижения инвестиционных затрат", - сказал Роман Головченко.

"Погружаясь в решение текущих вопросов, мы не должны терять из вида главные векторы, которые заложили на новую пятилетку. Это стимулирование потребления и рациональное импортозамещение, развертывание нового инвестиционного цикла и реализация экспортной стратегии", - подчеркнул премьер-министр.-0-

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