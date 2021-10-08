Скрундевский: у Белкоопсоюза достаточно резервов и потенциала для работы в новых реалиях

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Белкоопсоюза достаточно резервов и потенциала для работы в новых реалиях. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Александр Скрундевский во время общего собрания представителей членов Белкоопсоюза, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Скрундевский поблагодарил Президента Беларуси Александра Лукашенко за неизменное внимание к деятельности потребкооперации, оказанную помощь и поддержку. "В рамках выполнения поручений главы государства проводится целенаправленная работа по развитию Белкоопсоюза. Ключевые задачи, поставленные перед потребительской кооперацией, выполняются. Осуществляется стабильное, бесперебойное, комплексное обслуживание населения страны. Многоотраслевая структура Белкоопсоюза востребована на местах и обеспечивает занятость для 41 тыс. человек. На протяжении последних четырех лет мы работаем рентабельно. 90% кооперативных организаций закончили прошлый год с прибылью. Обеспечивается рост производительности труда, обновляется материально-техническая база отраслей. Осуществляется поэтапный переход на новую организационную структуру, в регионах ведется работа по укрупнению объектов. Созданы четыре областных потребительских общества. Это дает возможность централизовать денежные потоки и ресурсы, снизить затраты и в конечном итоге достойно конкурировать с крупными сетевыми структурами", - сказал он.

Сейчас Белкоопсоюзом реализуется Концепция развития потребительской кооперации на 2021-2025 годы. "Стратегической задачей является повышение качества обслуживания населения и обеспечение эффективной работы Белкоопсоюза в целом и каждой организации в отдельности. Если говорить о перспективах, то наравне с завершением оптимизации организационной структуры, обновлением материально-технической базы, ключевым направлением является цифровая трансформация и автоматизация всех бизнес-процессов. Потребительская кооперация продолжит свой курс на дальнейшее устойчивое развитие. У нас достаточно внутренних резервов и потенциала для работы в новых реалиях", - подчеркнул первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза.

По итогам работы в январе - августе совокупный объем деятельности Белкоопсоюза превысил Br2,2 млрд. С целью совершенствования торговой инфраструктуры открыто 23 торговых объекта шаговой доступности, приобретено 24 автомагазина, реконструировано 68 объектов. По словам Александра Скрундевского, повсеместно устанавливается современное торговое, холодильное оборудование, модернизируется освещение. "На особом контроле находится вопрос доступности цен. Применяются минимальные торговые надбавки, ассортимент товаров в наших магазинах на 90% отечественный", - обратил внимание он.

"В текущем году также активизирована работа на внешних рынках. Экспорт за 8 месяцев 2021 года составил $31 млн (рост на 7%). Улучшена финансовая составляющая деятельности. Но мы далеки от мысли, что в работе потребительской кооперации все недостатки устранены. Есть еще проблемы, которые задают сегодня вектор дальнейшего развития", - резюмировал первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза.-0-