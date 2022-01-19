Совет ЕЭК рассмотрит запуск пилотного проекта по внедрению прослеживаемости товаров в ЕАЭС

19 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии 21 января рассмотрит запуск пилотного проекта по внедрению прослеживаемости товаров в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"21 января состоится первое в этом году заседание Совета ЕЭК, - сказала Ия Малкина. - Будет рассмотрен вопрос о запуске пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. Предполагается, что члены Совета ЕЭК определят сроки и условия реализации пилотного проекта, а также утвердят перечень товаров, подлежащих прослеживаемости".

Представитель ЕЭК напомнила, что соглашение о механизме прослеживаемости предполагает создание в государствах союза национальных систем, в которые должны включаться сведения об иностранных товарах, подлежащих прослеживаемости, и операциях, связанных с оборотом таких товаров. Соглашение позволит исключить использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, обеспечить контроль за операциями, связанными с оборотом товаров, а также подтверждать законность оборота товаров при их перемещении с территории одного государства на территорию другого.

На заседании также будет рассмотрен вопрос о повышении вовлеченности государств-наблюдателей в работу Совета ЕЭК. "В повестке - вопросы реализации соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, проект соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании, правила регулирования обращения ветеринарных лекарств в ЕАЭС. Также члены Совета ЕЭК обсудят перспективы проведения Евразийского экономического форума", - добавила Ия Малкина.-0-

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