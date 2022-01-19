Заседание Евразийского межправсовета планируется провести в Нур-Султане 24-25 февраля

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19 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета планируется провести в Нур-Султане 24-25 февраля. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.
"Планируется провести его 24-25 февраля в Нур-Султане. Повестка в настоящее время формируется", - сказала Ия Малкина, отвечая на вопрос о дате встречи премьер-министров стран Евразийского экономического союза.-0-