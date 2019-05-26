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Турчин: нет оснований для корректировки прогноза по росту ВВП на 4% в 2019 году

Экономика 26.05.2019 | 21:36
Александр Турчин. Фото из архива
Александр Турчин. Фото из архива

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для корректировки прогноза по росту ВВП Беларуси на 4% в 2019 году пока нет оснований, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

ВВП Беларуси в январе-апреле вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. "Для корректировки прогноза по росту ВВП (на 4% в 2019 году - Прим. БЕЛТА) пока оснований нет. Думаю, что многие проблемы должны решиться в ближайшее время, где-то мы подтянем экспорт, выполняя поручение Президента, поэтому пока говорить о корректировке преждевременно", - сказал Александр Турчин.

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Александр Турчин отметил: "По имущественным вопросам - особенно недвижимое имущество, аренда земельного участка - предлагаем давать больше полномочий Советам депутатов".

Что касается социальных вопросов, правительство будет уделять особое внимание организациям с низким уровнем оплаты труда. "Все поручения даны, мы это будем жестко контролировать. Первый этап - это те организации, которые платят людям зарплату менее Br400. Мы поставили себе задачу, что к 1 июля в стране таких предприятий быть не должно. Тут две составляющие - эффективность работы этих предприятий и принятие управленческих решений. У каждого из этих предприятий есть собственник. Если вы видите, что предприятие не может эффективно работать, принимайте управленческое решение - присоединяйте, продавайте, ликвидируйте, при этом, безусловно, трудостроив людей, но платить такую зарплату - это непозволительно, - подчеркнул первый вице-премьер. - А следующий этап работы - на 1 января 2020 года - это предприятия с заработной платой ниже Br500".-0-

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