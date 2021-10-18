18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе - сентябре вырос на 2,7%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Согласно первой оценке объем ВВП в текущих ценах составил Br126 млрд, или в сопоставимых ценах 102,7% к уровню января - сентября 2020 года.

Индекс - дефлятор ВВП в январе - сентябре по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 115,4%.-0-

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