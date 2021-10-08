Жук: цель санкций против Беларуси - выбить конкурента с мировых рынков

октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цель санкций против Беларуси - выбить конкурента с мировых рынков. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Цель санкция какая - выбить конкурентов", - сказал Дмитрий Жук.

Глава медиахолдинга отметил, что белорусская экономика в этом году демонстрирует очень хорошие показатели. ВВП Беларуси за январь - август вырос на 3%, а положительное внешнеторговое сальдо побило рекорд 2013 года и превысило $2 млрд. "Это не какие-то робкие попытки и шажки, а конкретные результаты", - подчеркнул он.

При этом Дмитрий Жук обратил внимание: сегодня не идет речь о том, что необходимо спасать экономика. "Речь идет о том, что мы должны удержать и нарастить то, что имеем", - отметил главный редактор.-0-