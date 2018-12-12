Белорус пытался ввезти из Украины пистолет и патроны

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресечена очередная попытка ввоза оружия из Украины в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Ночью 11 декабря в пункте пропуска "Веселовка" оформление на въезд в Беларусь проходил автомобиль Renault белорусской регистрации. При осмотре с применением технических средств у водителя под верхней одеждой был обнаружен завернутый в полиэтиленовый пакет предмет, внешне похожий на пистолет. "Со слов 56-летнего гражданина Беларуси, в свертке находился 9-мм пистолет Luger P-08. Также у мужчины под одеждой выявлены скрытые и плотно упакованные еще два предмета, которые оказались составными частями другого стрелкового оружия", - проинформировали в Госпогранкомитете.

При дальнейшем осмотре машины совместно с сотрудниками таможни под капотом за двигателем была обнаружена небольшая коробка. В ней находилось 20 патронов к пистолету.

Все предметы изъяты сотрудниками таможни для проведения экспертизы. По данному факту проводится дальнейшее разбирательство.-0-

Фото Госпогранкомитета