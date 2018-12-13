Брестчанин хранил на даче в банках марихуану

13 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. У неработающего 27-летнего брестчанина изъята крупная партия марихуаны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Наркотики были обнаружены в ходе проведения оперативных мероприятий в его доме в г. Высокое Каменецкого района. На чердаке правоохранители обнаружили и изъяли более 1 кг марихуаны, законсервированной в банки. Оперативникам задержанный рассказал, что хранил наркотики с целью сбыта.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК. Ранее брестчанин не был судим.
С начала года в Брестской области сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми изъяли из незаконного оборота более 330 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе гашиш, марихуану, маковую соломку. Кроме того, пресечена деятельность шести подпольных нарколабораторий, выявлено 39 помещений, которые были специально приспособлены и оборудованы для выращивания наркосодержащих растений.-0-
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