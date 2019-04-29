Брестчанин выращивал коноплю на приусадебном участке

29 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста организовал производство наркотического сырья на приусадебном участке, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
Вначале сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми задержали 35-летнего брестчанина. При себе у него было более 15 г марихуаны. В ходе дальнейших оперативных мероприятий правоохранителям удалось выйти на сбытчика наркотиков. Им оказался 49-летний житель областного центра, проживающий в частном секторе. При обыске в хозпостройке во дворе дома было обнаружено около 3 кг марихуаны, которую он хранил с целью сбыта. Также на приусадебном участке находилась теплица, в которой выращивались растения конопли.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст.328 (незаконный оборот наркотических средств) УК. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причастности подозреваемых к распространению наркотиков на территории области.-0-
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