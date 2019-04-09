Бывший гендиректор могилевского ОАО "Гарант" приговорен к 4 годам колонии

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Могилева вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО "Гарант", обвиняемого в превышении служебных полномочий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Как установили в суде, обвиняемый, желая получить материальную выгоду от использования рентабельного имущества ОАО, разработал преступный план. В мае 2012 года он склонил неосведомленного о совершаемом преступлении подчиненного к созданию ООО "Гарант телевизионный коммуникационный сервис".

Затем, используя свои служебные полномочия, связанные с осуществлением контроля за использованием и сохранностью имущества, принадлежащего ЧТПУП "Гарант-ТВ-сервис" на праве хозяйственного ведения, в том числе за продажей и списанием основных средств, для увеличения балансовой стоимости активов общества издал приказ, по которому с баланса ЧТПУП на баланс могилевского ОАО "Гарант" были переданы одноэтажное и трехэтажное кирпичные здания общей остаточной стоимостью более Br145,6 тыс.

Далее обвиняемый без разрешения наблюдательного совета и общего собрания акционеров ОАО заключил от имени "Гарант" с ООО "Гарант телевизионный коммуникационный сервис" договоры купли-продажи. На их основании реализовал последнему имущество на общую сумму более Br168 тыс., которое являлось единым имущественным комплексом и использовалось как единое целое по общему назначению.

Таким образом, гендиректор совершил действия, которые повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в незаконном отчуждении рентабельного имущества могилевского ОАО "Гарант", приносившего основной и стабильный доход. В результате общество лишилось основного источника дохода. Это привело к негативным экономическим последствиям: доходы общества снизились более чем на 40%. Кроме того, резко снизились получаемые акционерами общества дивиденды, в том числе Могилевским облисполкомом.

За превышение служебных полномочий фигурант приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. Также он лишен права занимать определенные должности на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательстве порядке.-0-