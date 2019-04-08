В Рогачевском районе экс-директор нанес агропредприятию ущерб более чем на Br120 тыс.

8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В отношении бывшего директора одного из сельхозпредприятий Рогачевского района возбуждено уголовное дело за превышение власти или служебных полномочий, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Установлено, что в апреле 2017 года 36-летний директор сельскохозяйственного унитарного предприятия заключил договор с ИП на поставку товарно-материальных ценностей более чем на Br160 тыс. "Как выяснилось, сумма почти в два раза превысила их рыночную стоимость. Руководитель, зная о значительном завышении, единолично принял решение о заключении договора. Сумма ущерба предприятию составила свыше Br80 тыс.", - рассказали в милиции.

Сотрудники управления БЭП криминальной милиции УВД области установили, что с октября 2016 года по август 2017 года мужчина без согласования с учредителем и собственником сельхозпредприятия заключал договоры с ОДО по закупке запасных частей к агротехнике. "Конкурентная процедура закупки не проводилась, а договоры не были согласованы ни с отделом закупки учредителя, ни с генеральным директором. При этом мужчина знал, что это необходимо делать, как и то, что осуществление закупок и заключение договоров выходит за пределы предоставленных ему прав и полномочий", - подчеркнули в УВД. А приобретенные в ОДО запчасти более чем на Br440 тыс. можно было купить напрямую у производителей или их официальных торговых представителей дешевле.

Как уточнили правоохранители, в результате экономически необоснованных и неэффективных затрат стоимость товарно-материальных ценностей была увеличена более чем на Br40 тыс. Общая же сумма ущерба на текущий момент составляет более Br120 тыс.

УСК по Гомельской области и Рогачевский РОСК возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 426 УК Беларуси (превышение власти или служебных полномочий).-0-