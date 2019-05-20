Дело о смертельном ДТП на перекрестке улиц Орловской и Нововиленской в Минске рассматривает суд

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска начал рассмотрение уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибла пассажирка легковушки, сообщает БЕЛТА.

Перед судом предстал житель Минска, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ранее он признал свою вину, возместил родственникам погибшей материальные затраты.

Авария произошла утром 16 декабря 2018 года. Мужчина ехал на автомобиле Jaguar XJ по улице Нововиленской в направлении улицы Орловской. В какой-то момент он столкнулся с автомобилем Volkswagen Touran, который имел преимущественное право проезда перекрестка. От удара Volkswagen оказался за пределами проезжей части, наехал на светофорную колонку и опрокинулся.

В результате ДТП пассажирка опрокинувшегося автомобиля - мать водителя скончалась в учреждении здравоохранения.-0-