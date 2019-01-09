Дело по избиению мальчика на спортплощадке в Рогачеве передано в суд

9 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дело по избиению 12-летнего мальчика на спортплощадке в Рогачеве было изучено в районной прокуратуре и передано в суд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в прокуратуре Рогачевского района.

Как сообщалось, вечером 8 сентября в одном из дворов райцентра на спортивной площадке дети играли в футбол. Во время матча 12-летний подросток, промахнулся и ударил мимо мяча - по ноге 7-летнего игрока. В ответ отец последнего избил обидчика своего сына.

Житель Рогачева избил подростка на детской площадке Инцидент произошел вечером 8 сентября. В одном из дворов райцентра к компании играющих в футбол ребят подошел мужчина с семилетним сыном. Отец попросил принять мальчика в игру.

Оба несовершеннолетних участника разгоревшегося на детской площадке конфликта в тот же вечер были доставлены в больницу. Мама 12-летнего подростка обратилась в милицию. По заключению экспертизы, ему были причинены легкие телесные повреждения.

Проведен также ряд других экспертиз, опрошены свидетели и т.д. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 (хулиганство) УК Беларуси. Санкции статьи предусматривают наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на срок до трех лет.

В конце декабря дело было передано для рассмотрения в суд.-0-