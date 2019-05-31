Дерзкое ограбление в Витебске: соседка украла стиральную машину и сдала ее на металлолом

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница коммунальной квартиры обнаружила пропажу стиральной машины, когда вернулась после непродолжительного отпуска, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Габаритная бытовая техника просто исчезла. Женщина, не долго думая написала заявление в милицию. После расследования правоохранители выяснили, что соседка по коммунальной квартире организовала дерзкое ограбление. Внушительных размеров технику женщина сдала на металлолом.

Оперативники не могли понять, как тяжелую машинку девушка умудрилась дотянуть до пункт сдачи вторсырья. Позже все стало ясно. Женщина была не прочь выпить и призвала на помощь двух своих знакомых, которые вели схожий образ жизни. Троем они занесли стиральную машину на металлолом, а за вырученные деньги решили отметить удачную операцию.

Милиционеры Первомайского РОВД нашли украденную бытовую технику и вернули владельцу, а на соседку было заведено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Кража). -0-