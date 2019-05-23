Девушка в Мостах разбила стекла в трех легковушках, заведено уголовное дело

23 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяная девушка в Мостах повредила стекла и кузов в трех легковых машинах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Местная жительница 1997 года рождения пошла в гости. Там употребляла спиртное. Возможно, алкоголь и стал причиной неадекватного поведения.

От ее действий пострадали легковые машины, припаркованные во дворе жилых домов по улице Жукова. Девушка достала из брюк ремень и стала царапать кузовные элементы авто металлической пряжкой. "Этого ей показалось мало. Она отыскала стеклянную бутылку и продолжила бить машины. В итоге в трех легковых автомобилях разбиты стекла и поцарапаны двери", - рассказали в милиции.

В отношении девушки по статье "Хулиганство" возбуждено уголовное дело.-0-