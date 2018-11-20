Минчанин заявил о повреждении авто и стал фигурантом дела о хулиганстве

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина заявил о повреждении его автомобиля, а в итоге уголовное дело за хулиганство возбуждено в отношении него самого, сообщила БЕЛТА официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова.
Минчанин обратился 12 ноября в милицию с просьбой установить и привлечь к ответственности неизвестного, который накануне вечером разбил стекло в его автомобиле. Сотрудники уголовного розыска быстро нашли подозреваемого - 32-летнего жителя столицы. Мужчина признался в содеянном, но пояснил милиционерам, что разбил стекло машины из-за того, что заявитель беспричинно ударил его в область груди после возникшего между ними диалога.
В результате в отношении заявителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 ("хулиганство") УК Беларуси. Ему грозит штраф либо до трех лет лишения свободы.
Судьба разбившего стекло мужчины еще решается: проводятся проверочные мероприятия по факту совершенного противоправного деяния.-0-
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