Дом и четыре хозпостройки сгорели из-за пала травы в Островецком районе

19 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В деревне Шатерники Островецкого района из-за пала сухой травы сгорели дом и четыре хозпостройки. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

О пожаре вечером 18 апреля сообщили жители деревни. Они услышали треск, вышли на улицу и увидели горящий дом.

"Пламя быстро перекинулось на рядом расположенные хозпостройки. Порывы ветра раздували пламя на десятки метров. Под угрозой оказалась вся небольшая деревенька. Избежать еще более серьезных последствий удалось благодаря совместным действиям спасателей, специалистов лесхоза и работников местного СПК "Гервяты", - рассказали в областном управлении МЧС.

В тушении было задействовано свыше 50 человек и 10 единиц техники. Огнем уничтожено четыре хозяйственные постройки и один дом. Выгорело около 15 га сухой растительности. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.-0-